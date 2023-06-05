В Бразилии призвали учитывать интересы безопасности России

Цветы в память о Пеле у посольства Бразилии в Москве.

FT: В Бразилии заявили, что Запад может спровоцировать третью мировую или "холодную" войну

Советник президента Бразилии призвал не допустить эскалации конфликта на Украине, пишет FT. Бразилиа считает Москву далеким, но проверенным другом, отказывается поставлять свои вооружения участникам конфликта и не против усиления России и Китая.

Советник президента Бразилии по вопросам внешней политики предупреждает, что позиция западных лидеров может спровоцировать более крупномасштабный конфликт.

Ведущий советник президента Бразилии по вопросам внешней политики заявил, что Западу необходимо "принять во внимание" опасения президента России Владимира Путина по поводу безопасности.

Селсу Аморим (Celso Amorim), занимавший должность министра иностранных дел в течение первых двух президентских сроков Луиса Инасиу Лулы да Силвы, а ныне специальный помощник президента по международным делам, сказал, что агрессивная позиция Запада в отношении Москвы может спровоцировать более крупномасштабный конфликт.

"Мы не хотим начала третьей мировой войны. Помимо того, что мы не хотим третьей мировой, мы также не хотим и новой холодной войны, – сказал Аморим в интервью Financial Times. – Все опасения стран в этом регионе необходимо принять во внимание, если вы хотите мира. Единственная альтернатива – это абсолютная военная победа над Россией. Вы знаете, что может случиться дальше? Я – нет".

Хотя Бразилия официально осудила специальную военную операцию России на Украине, Лулу уже много раз обвиняли в том, что он сохраняет "пророссийский нейтралитет". Он неоднократно заявлял, что Киев несет точно такую же ответственность за начало военного конфликта, как и Москва, и обвинял Запад в "поощрении" насилия. В мае министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Бразилиа.

По словам Аморима, национальная безопасность является одним из главных "опасений" Москвы, очевидно, имея в виду неоднократные жалобы России на то, что страны Запада и НАТО окружили ее со всех сторон.

"Нельзя оценивать ситуацию, опираясь лишь на события последних полутора лет. Эта ситуация складывалась несколько десятилетий. У России есть опасения, которые необходимо принимать во внимание. В этом нет вины Украины. Украина – жертва, жертва пережитков холодной войны".

Вернувшись в январе на пост президента на третий срок, Лула стремится укрепить позиции Бразилии на международной арене и восстановить ее традиционный статус нейтральной демократии, не входящей в состав каких-либо блоков. Он остается ярым сторонником идеи создания "клуба мира", в рамках которого страны могли бы заняться поисками способов урегулирования конфликта на Украине.

Во время саммита Большой семерки, который прошел в мае в Хиросиме, личную встречу Лулы и президента Владимира Зеленского пришлось отменить из-за опоздания украинского лидера, о чем сообщили представители Бразилиа.

Как и другие страны Латинской Америки, Бразилия отказала Украине в отправке оружия и отклонила просьбу Германии перепродать ей танковые боеприпасы.

Когда в мае Лула заявил, что Соединенные Штаты "поощряют войну", Белый дом обвинил бразильского лидера в том, что он якобы "бездумно повторяет российскую и китайскую пропаганду". Но Аморим, который за последние несколько недель успел побывать и в Киеве, и в Москве, сказал, что Бразилия обеспокоена очевидными попытками Запада ослабить Россию, добавив, что это лишь спровоцирует разрастание конфликта.

"Лично мне это напоминает ситуацию в Германии после Первой мировой войны: цель Версальской конференции заключалась в том, чтобы ослабить Германию, и все мы знаем, к чему это привело".

Бывший министр иностранных дел не считает, что наследие вмешательства Соединенных Штатов в дела Латинской Америки в период холодной войны каким-то образом повлияло на отношение Лулы к Вашингтону. Он подчеркнул, что Бразилия поддерживает "хорошие отношения" с Соединенными Штатами и что со своим вторым государственным визитом Лула приехал именно в американскую столицу.

Паулу Веласко (Paulo Velasco), профессор в области внешней политики Государственного университета Рио-де-Жанейро, сказал, что подход Лулы к украинскому конфликту хорошо вписывается в традиции бразильской дипломатии, старающейся избегать "крайних позиций, которые могут поставить под угрозу усилия по достижению взаимопонимания".

"Бразилия считает, что санкции практически никогда не бывают оптимальным путем, – пояснил он. – Санкции призваны изолировать государство, которое демонстрирует девиантное поведение, однако одновременно с этим они подрывают его доверие к международному сообществу, которое необходимо для достижения мирных соглашений".

Другие эксперты отмечают, что Бразилиа руководствуется гораздо более прагматичными соображениями, включая необходимость поддерживать торговые отношения с Россией.

"Как и большинство других стран Глобального Юга, Бразилия хочет обеспечить сохранность своих деловых связей с Россией. Для нее Россия остается другом на все времена – не слишком близким, но все же проверенным временем другом", – сказал Оливер Штюнкель (Oliver Stuenkel), профессор международных отношений в Фонде Жетулио Варгаса в Сан-Паулу.

Объемы двусторонней торговли между Россией и Бразилией достигают около 10 миллиардов долларов, при этом значительное количество удобрений, необходимых стремительно развивающемуся агропромышленному сектору Бразилии – на долю которого приходится примерно 30% ВВП страны, – импортируется именно из России.

Нейтралитет Бразилии в отношении России пользуется широкой поддержкой в политических кругах Бразилии и является одним из тех немногих вопросов, в которых позиции Лулы и бывшего правого президента Жаира Болсонару сходятся. Незадолго до начала российской специальной военной операции на Украине Болсонару приехал в Москву, чтобы заключить сделку на поставку удобрений.

Штюнкель добавил, что ни та, ни другая страна не хотят портить отношения с группой БРИКС, куда также входят Китай, Индия и Южная Африка.

"Политика неприсоединения рассматривается как наиболее надежная ставка в мире, где набирает обороты соперничество крупных держав. С точки зрения Бразилии, подъем Китая и возрождение России – это не так уж плохо. Именно поэтому Бразилиа не заинтересована в том, чтобы присоединяться к западной коалиции, направленной против России".

Автор статьи: Брайан Харрис (Bryan Harris)