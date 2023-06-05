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СМИ сообщили о тайном визите главы ЦРУ Бернса в Китай в мае

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/CNP/Chris Kleponis

FT: глава ЦРУ Бернс в мае тайно посетил Китай для переговоров с официальными лицами

Глава ЦРУ Уильям Бернс якобы тайно посещал Китай в мае этого года. Об этом 2 июня сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Журналисты уточняют, что Бернс провел в стране переговоры с официальными лицами, а также встречался с представителями китайской разведки.

«В прошлом месяце директор Бернс побывал в Пекине, где встретился с китайскими коллегами и подчеркнул важность поддержания открытых линий связи по каналам разведки», — говорится в публикации.

Журналисты газеты считают, что эта поездка была организована на фоне попыток США возобновить диалог с Пекином на высоком уровне.

В этот день агентство Reuters сообщило о короткой встрече главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны КНР Ли Шанфу на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. При этом предметный обмен мнениями между ними не состоялся, отметил источник агентства в минобороны США.

Накануне Остин заявил, что США выступают за продолжение диалога с КНР по линии оборонных ведомств, несмотря на существующие разногласия по некоторым вопросам. Остин также подтвердил позицию Соединенных Штатов, по которой Китай не должен применять силу для объединения с Тайванем.


Отношения между США и Китаем резко обострились после визита спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в августе прошлого года. Пекин считает остров своей территорией, поэтому рассматривает его посещение официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.

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Страны
Китай
Сингапуp
США
Тайвань
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