Финляндия определила цели для своих вооруженных сил

MTV: до начала российской спецоперации на Украине Финляндия "готовилась к худшему"

В Финляндии проводится все больше военных учений с участием стран НАТО, пишет MTV. С альянсом финны сотрудничали уже давно: в 2012 году они приняли участие в 57 международных учениях, в планах на этот год — 89. Сейчас страна одновременно участвует сразу в трех. Финские военные предельно четко формулируют цель этих мероприятий.

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В настоящее время Финляндия участвует как минимум в трех международных военных учениях. Сухопутные силы участвуют в учениях Northern Forest на полигоне Роваярви. В них принимают участие больше восьми тысяч военнослужащих, из которых около тысячи прибыли из других стран, в основном из США и Великобритании. В учениях задействованы, в том числе, американские танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley. В Финском заливе проходят международные военно-морские учения Atrain. Военно-воздушные учения Arctic Challenge проводятся в Норвегии, Швеции и финских Пирккала и Рованиеми.

Командующий Военно-воздушными силами Финляндии Юха-Пекка Керянен (Juha-Pekka Keränen) рассказал MTV Uutiset, что учения Arctic Challenge спланированы таким образом, что в первой половине дня в каждом регионе проводятся раздельные учения, а во второй половине проводятся совместные учения в воздушном пространстве Швеции.

"Как планировать совместную операцию, как оптимизировать лучшие аспекты каждой системы и исправить слабые стороны", — перечисляет Керянен аспекты учений, которые необходимо проработать.

В 2012 году Финляндия приняла участие в 57 международных военных учениях, в планах на этот год — 89. В 2010-е годы количество совместных учений увеличилось в связи с тесным партнерством с НАТО. За последние два года, после начала спецоперации России на Украине и вступления Финляндии в НАТО, количество учений выросло еще больше.

Представители Генштаба Финляндии сообщают, что в будущем международные военные учения станут повседневной частью деятельности Сил обороны страны.

Основные цели: продемонстрировать собственные оборонительные возможности Финляндии и возможности совместной обороны страны. Так Финляндия хочет показать, что, во-первых, на нее не стоит нападать, поскольку она входит в состав НАТО, а во-вторых, она развивает свои навыки для защиты альянса от общего врага.

Уроки военных действий на Украине

По словам командующего Военно-воздушными силами Финляндии Керянена, военные действия на Украине показали, что базовая модель Финляндии является действенной. "Бой можно выиграть, если децентрализовать воздушные силы. ПВО тоже необходимо децентрализовать. Если ПВО сработает хорошо, то противник не сможет получить преимущество в воздухе, и бой будет продолжаться долго. В военных действиях на Украине выявилась важность противовоздушной обороны", — говорит Керянен.

Недавно Украина сделала серьезные заявления об эффективности своей противовоздушной обороны. Например, 30 мая Украина заявила, что сбила 29 из 31 беспилотника, отправленного Россией для атаки Киева.

Керянен признается, что до начала российской спецоперации Финляндия "готовилась к худшему". "Мы сформировали свои стратегии и повысили готовность. Однако сейчас основная активность России сосредоточена на Украине".