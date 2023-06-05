ВС Белоруссии получили из России очередной комплект ЗРК С-400

Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" на боевых позициях по охране воздушного пространства.

Минобороны Белоруссии: поставка в армию страны очередного комплекта ЗРК С-400 завершена

МОСКВА, 2 июня/ Радио Sputnik. Поставка в Вооруженные силы Белоруссии с территории РФ очередного комплекта зенитного ракетного комплекса С-400 завершена, сообщили в белорусском Минобороны.

"В настоящее время в интересах повышения обороноспособности Союзного государства продолжается реализация мероприятий по повышению боевых возможностей соединений и воинских частей на территории Республики Беларусь. Завершена поставка в Вооруженные силы Республики Беларусь с территории Российской Федерации очередного комплекта зенитного ракетного комплекса С-400", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, в республике проводится плановая ротация воинских частей и подразделений российской составляющей региональной группировки войск.

"На территорию Республики Беларусь комбинированным способом прибывают личный состав, вооружение и техника из состава общевойсковых и танковых соединений Вооруженных сил Российской Федерации", – отметили в Минобороны Белоруссии.

Радио Sputnik также сообщило, что Россия и Белоруссия определились с местом размещения ядерных боеприпасов.