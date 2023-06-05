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Штатные спутники «Скиф» начнут запускать в 2026 году

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РН «Союз-2.1б»
«Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с тремя спутниками «Гонец-М» и первым аппаратом федерального проекта «Сфера» − «Скиф-Д».
Источник изображения: КЦ «Восточный» / Роскосмос

Первые штатные спутники группировки для широкополосного доступа в интернет «Скиф» начнут запускать в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы АО «Решетнев» (ранее «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева»).

«Запуск на орбиту — с 2026 [года]», — говорится в материалах компании.

Там же отмечается, что одна ракета-носитель будет выводить два спутника на орбиту. Полная группировка будет состоять из 12 аппаратов — по четыре на каждой из трех орбитальных плоскостей. Срок активной службы спутника, который весит 1750 килограммов, составит 12 лет.

В январе «Роскосмос» сообщил, что первый спутник проекта «Сфера» — космический аппарат «Скиф-Д» — защитит орбитально-частотный ресурс. Испытания продлятся до ноября.

В октябре 2022 года «Скиф-Д» и три спутника связи «Гонец-М», запущенные на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Восточный, вывели на орбиту. Спутник-демонстратор «Скиф-Д» предназначен для отработки новых технических решений высокоскоростного доступа в интернет и защиты орбитально-частотного ресурса.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Гонец-М
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
Проекты
Союз-2 РН
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