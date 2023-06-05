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Вестник Мордовии

ВСУ получат зенитные самоходные установки Gepard из Иордании

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Источник изображения: Фото: Derwatz / wikimedia.org

Американцы закупят зенитные самоходные установки Gepard у Иордании для последующих поставок вооруженным формированиям киевского режима.

Как сообщает ТГ-канал блога bmpd, сумма контракта составляет 118,375 млн долларов. Ожидается, что он будет реализован до конца мая следующего года.

Десять лет назад королевская армия приобрела у голландцев шестьдесят таких боевых машин немецкого производства. От базовых образцов они отличаются установкой других радиолокационных станций.

Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие") В настоящее время ВСУ уже имеют около трех десятков "зенитных танков", выполненных на шасси Leopard 1. Они были приняты на вооружение бундесвера в середине 70-х годов и находились в войсках до 2011 года.

В качестве основного вооружения применены две 35-мм автоматические пушки, способные уничтожать различные летящие цели на дистанциях от 100 до 4000 метров и на высотах до 3000 метров.

Боевая масса - 47300 кг. Мощность двигателя - 830 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 65 км/ч. Запас хода по топливу - 550 км. Экипаж - четыре человека.

Неонацисты пытаются использовать эти самоходки для борьбы с крылатыми ракетами и беспилотниками различных типов. Правда, нередко бронированные охотники превращаются в жертв, так, например, недавно сообщалось об уничтожении немецкого "подарка" дроном-камикадзе "Ланцет".

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  • В новости упоминаются
Страны
Иордания
Россия
Продукция
Leopard-1
Проекты
БПЛА
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