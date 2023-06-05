Худший кошмар Вашингтона станет явью из-за Украины

GT: конфликт на Украине ускорил крах имперской гегемонии США

Конфликт на Украине ускорил крах имперской гегемонии США, пишет американский политолог Аарон Гуд в статье для GT. По его словам, "худший геополитический кошмар Вашингтона" станет явью из-за его решения развязать конфликт и вынудить Россию начать спецоперацию.

Вооруженный конфликт на Украине либо заходит в кровопролитный тупик, либо превращается в успешную для России войну на изнурение. В такой ситуации все чаще звучат заявления, что из-за боевых действий худший геополитический кошмар Вашингтона может стать явью. Если так, то винить в этом американская элита может только саму себя. По всей видимости, Соединенные Штаты вступили в полосу упадка, когда геополитические игрища, имеющие целью предотвратить закат имперской гегемонии, лишь ускоряют ее крах.

Когда Россия в 2022 году начала свою военную операцию, для многих на левом фланге — это стало неожиданностью. Им казалось, что это противоречит национальным интересам Москвы. В США звучали сигналы тревоги и раздавались предупреждения о неминуемом российском наступлении. Но всем хорошо известны лживые истории с оружием массового уничтожения в Ираке и с Рашагейтом, и поэтому легко можно понять, почему очень многие подумали, что американское руководство и корпоративные СМИ как всегда лгут.

Ветеран журналистики Джо Лурия (Joe Lauria) из Consortium News ясно понимал, что может случиться. Его вебсайт создал легендарный журналист Роберт Пэрри (Robert Parry) (ныне покойный), который был вынужден уйти из обслуживающих корпоративные интересы средств массовой информации, так как в своих материалах регулярно разоблачал двуличие, лицемерие и преступный характер американской внешней политики.

В своей статье от 4 февраля 2022 года Лурия написал, что у США есть план ослабления России посредством карательных санкций и осуждения Москвы мировым сообществом. Но этот план зависит от того, насколько успешно Вашингтон сумеет разжечь истерию по поводу российской военной операции на Украине.

США неоднократно провоцировали своих противников на войны, которые, по мнению властной элиты, способствуют усилению американской гегемонии. Так было в 1979 году, когда СССР вторгся в Афганистан, и в 1990 году, когда Ирак напал на Кувейт.

Есть немало оснований полагать, что то же самое США подумали о российско-украинском вооруженном конфликте. Стратегическая важность Украины для России неоспорима и вполне понятна. Когда Москва начала свою военную операцию, постепенно стали появляться сообщения, что до февраля 2022 года американское руководство не очень высоко оценивало шансы Украины на победу в конфликте, которого Зеленский не очень-то пытался избежать. Издание Intercept писало: "Центральное разведывательное управление пессимистически оценивало шансы Украины. Его руководство докладывало президенту Джо Байдену и прочим руководителям, что в лучшем случае остатки разгромленной украинской армии начнут партизанскую войну против российских захватчиков".

За несколько месяцев до начала боевых действий Yahoo News со ссылкой на осведомленные источники в ЦРУ сообщало, что США "обучают украинцев повстанческой борьбе, учат их убивать русских". Действуя по лекалам самых мрачных времен холодной войны, ЦРУ готовило на Украине "диверсионные силы".

Оглядываясь назад, мы понимаем: США проводили экспансию НАТО с намерением принять в альянс Украину. При этом они хорошо понимали, что для Москвы это станет красной линией. Точно так же российский военный альянс с Мексикой был бы неприемлем для США. Сейчас мы знаем, что американское руководство негативно оценивало шансы Украины на успех в вооруженном конфликте, который вполне мог начаться из-за украинских заявлений и действий. Мы видим, что перед началом операции Соединенные Штаты отвергали любые попытки российской дипломатии разблокировать кризис.

Очевидно, Америка хотела воспользоваться военными действиями для нанесения ущерба России, ведь та непременно завязла бы в своей длительной оккупации и кровопролитной партизанской войне. США также постарались ввести санкционный режим, отрезав Россию от международной торговли, особенно с Европой. Это объясняет, почему США и Британия сорвали мирные переговоры, которые могли положить конец войне на Украине еще в апреле 2022 года.

Но обезумевшие реалисты из властной элиты США жестоко ошиблись в своих оценках военных, экономических и дипломатических аспектов украинского конфликта, и военные действия ускорили упадок американской гегемонии. Как признала недавно профессиональная американская империалистка Фиона Хилл, "вооруженный конфликт на Украине является, пожалуй, тем событием, из-за которого крах мира по-американски становится очевиден каждому".

Винить в этом американское руководство может только себя, и никого больше. Стремление к вечному мировому господству всегда было безумием. В прошлом американские лидеры пытались остановить имперские позывы США. Теперь, когда глобальной гегемонии Америки приходит конец, сможет ли новое американское руководство после Байдена добиться успеха там, где его предшественники потерпели неудачу?

Автор статьи: Аарон Гуд (Aaron Good)