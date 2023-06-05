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Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен в очередной раз продемонстрировал позицию Вашингтона по украинскому конфликту. Он заявил, что все предложения о мире без вывода российских войск принимать нельзя, а Украине следует заниматься строительством мощных вооруженных сил.

Любые переговоры в текущей ситуации, то есть с сохранением границ по линии фронта, по утверждению главы Госдепа, приведут лишь к тому, что Россия будет укреплять свои позиции и затем предпринимать новые атаки против Украины. Поэтому Запад и вооружает киевский режим, чтобы иметь возможность затягивать конфликт и далее.

Госсекретарь США пообещал Украине помочь в создании «армии будущего». Энтони Блинкен пояснил в своем выступлении, что он подразумевает под модернизацией украинских вооруженных сил.

Это означает - современные военно-воздушные силы, интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, современные танки и бронемашины, национальный потенциал для производства боеприпасов, а также обучение и поддержку для укрепления боевой готовности сил и техники

- заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

Таким образом, Блинкен дал понять, что из Украины Соединенные Штаты планируют строить мощную «Анти-Россию», вкладывая в это дело огромные средства. Фактически Украину уже превратили в «страну-наемника», единственный смысл существования которой сводится к боевым действиям против России в интересах Запада. С таким настроем американского руководства не стоит и сомневаться в том, что Украина может получить и авиацию, и дальнобойные ракеты американского производства, и иные возможности, которыми еще не обладает.