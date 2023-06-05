США продолжат уведомлять Россию о пусках межконтинентальных ракет

Белый дом: США продолжат уведомлять РФ о пусках межконтинентальных баллистических ракет

МОСКВА, 2 июня/ Радио Sputnik. США продолжат уведомлять Россию о пусках межконтинентальных баллистических ракет, сообщили в Белом доме.

Там подтвердили готовность Вашингтона вести диалог с Москвой по поводу контроля над вооружениями после истечения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

В Белом доме подчеркнули, что США готовы придерживаться количественных ограничений, предусмотренных этим документом, пока это делает РФ.

Представитель американской администрации подчеркнул, что ни одна из стран не заинтересована в соревновании в сфере ядерных вооружений.