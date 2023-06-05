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Военное обозрение

Администрация США пообещала сделать ставку не на количество, а на качество ядерных вооружений

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Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время США не видят необходимости в наращивании своего ядерного арсенала до того уровня, который бы демонстрировал количественное превосходство над потенциальными противниками в сфере ядерных вооружений. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По утверждению представителя Белого дома, США делают ставку не на количество, а на качество ядерных вооружений. При этом Вашингтон выражает готовность следовать тем количественным ограничениям ядерных вооружений, которые были прописаны в ДСНВ, до тех пор, пока Россия ведет себя аналогичным образом.

Кроме того, США пообещали по-прежнему уведомлять российскую сторону о пусках межконтинентальных баллистических ракет и учениях ядерных сил. То есть, в сложившейся глобальной военно-политической ситуации определенные контакты между Вашингтоном и Москвой, в том числе и в военной сфере, сохраняются.

Однако ранее в Государственном департаменте США сообщали, что с 1 июня прекратилась передача российской стороне информации о статусе и местонахождении стратегических вооружений, которые подпадали под действие ДСНВ.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сегодня отметил, что общение между США и Российской Федерацией по вопросу о ДСНВ осуществляется по дипломатическим каналам и не стал более подробно отвечать, направив журналистов с вопросами по этому поводу в министерство иностранных дел.

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