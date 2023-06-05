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ТАСС

Песков сообщил, что Россия учитывает позицию Армении по конфликту вокруг Украины

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МИД Армении
МИД Армении.
Источник изображения: phototass2.cdnvideo.ru

По словам пресс-секретаря президента, РФ продолжает развитие концептуально союзнических отношений с Арменией

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Москва учитывает позицию Еревана по конфликту вокруг Украины, но продолжает развитие союзнических отношений с Арменией. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы принимаем его к сведению", - сказал представитель Кремля, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что его страна не является союзником России в конфликте на Украине, хотя Запад придерживается иного мнения, сложившаяся ситуация вызывает у Еревана обеспокоенность. По оценке Пескова, "это важное заявление". "Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины, мы их учитываем", - констатировал пресс-секретарь российского лидера.

При этом он подчеркнул: "Безусловно, мы продолжаем развитие наших концептуально союзнических отношений с Арменией".

В четверг кабинет министров Армении опубликовал стенограмму интервью Пашиняна, которое он дал телекомпании CNN Prima News в начале мая. В нем армянский премьер заявил, что его страна не является союзником России в конфликте вокруг Украины, но эта ситуация напрямую влияет на отношения двух стран. 

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Страны
Армения
Россия
Украина
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