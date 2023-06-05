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Известия.ru

СМИ узнали о поставках неисправного американского оружия на Украину

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Источник изображения: Фото: REUTERS/U.S. Marine Corps/Cpl. Austin Fraley

TAC: США поставили Киеву неисправное оружие, которое может привести к гибели солдат ВСУ

США поставляли на Украину неисправное оружие, использование которого могло привести к смерти военнослужащих. Об этом 2 июня сообщил журнал The American Conservative.

Обозреватель Брэдли Девлин со ссылкой на доклад Пентагона утверждает, что часть военной техники, ранее отправленной на Украину, находилась в таком аварийном состоянии, что украинские военные могли бы погибнуть или получить ранения, если бы они ее использовали.

«В отчете утверждается, что 401-й армейский батальон полевой поддержки и военный подрядчик Amentum Services так плохо обслуживали свои шесть гаубиц M777, хранящихся в Кувейте, что затворы четырех пушек не могли запираться, что могло привести к осечкам, которые могли убить кто-то, сказал один техник в отчете», — пишет издание.

Также различные неисправности были зафиксированы у 26 грузовых фургонов HMMWV, которые должны были отправить на Украину.

Ранее, 28 мая, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что у США остались запасы оружия всего на неделю интенсивных боев из-за конфликта на Украине.

3 мая советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк рассказал, что Украина зачастую вынуждена дорабатывать поставляемое Западом оружие, которое долгое время хранилось на складах.

О фактах неисправности западной техники сообщала и на Украине. Так, там признавали, что ни одна из самоходных артиллерийских установок, переданных Римом Киеву, не была готова к бою.


До этого, 19 апреля, министр армии США Кристин Вормут заявила, что украинский конфликт показал, что американская оценка использования боеприпасов в вооруженных конфликтах оказалась заниженной. Соединенные Штаты плотно работают с партнерами и предприятиями оборонно-промышленной отрасли над производством боеприпасов, для того чтобы иметь возможность не только продолжить помогать украинцам, но и пополнять собственные запасы, добавила она.

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Страны
Кувейт
США
Украина
Продукция
Bradley
HMMWV
Компании
M777
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