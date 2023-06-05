АО "Решетнев" планирует выпускать спутники "Гонец-М1" и "Скиф" с тактом в семь дней

В материалах предприятия говорится, что такие сроки применимы к космическим аппаратам массой от 100 до 1000 кг - "Гонцу-М1" и "Скифу" в случае АО "Решетнева"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Предприятие АО "Решетнев" (ранее "Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева", входит в Роскосмос) в рамках перехода на поточное производство космических аппаратов планирует изготавливать спутники "Гонец-М1" и "Скиф" с тактом в семь дней. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Модульная сборка, такт - семь дней", - говорится в материалах предприятия. Отмечается, что такие сроки применимы к космическим аппаратам массой от 100 до 1000 кг - "Гонцу-М1" и "Скифу" в случае АО "Решетнева".

Ранее предприятие заявляло о планах производить более легкие аппараты - спутники для интернета вещей "Марафон-IoT" - по одному аппарату за полтора дня.

Система "Гонец" нового поколения предоставит связь, в том числе телефонную, в труднодоступных местах, включая Арктику, а также обеспечит инфраструктурой для интернета вещей. Планируется, что группировка будет включать 28 аппаратов на низкой околоземной орбите.

О программе "Сфера" президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Она подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. По словам бывшего гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, программа будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, и еще пять - наблюдения.