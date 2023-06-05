Раскрыто состояние подлодки «Дмитрий Донской»

Ракетная палуба АПЛ «Дмитрий Донской». Под ней находилось 20 МБР с десятью атомными боеголовками каждая, .

Живучесть тяжелого атомного подводного ракетного крейсера «Дмитрий Донской» обеспечивает технический экипаж. Об этом источник, близкий к Военно-морскому флоту (ВМФ) России, сообщил ТАСС.

«Крейсер находится в Центре судоремонта "Звездочка". Его непотопляемость и живучесть обеспечивает технический экипаж сокращенного состава, который находится на борту корабля», — раскрыл он состояние подлодки.

Собеседник агентства отметил, что пока никакие работы с крейсером не проводились, активная зона реактора не изымалась. Агентство подчеркивает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ВМФ России, сообщил, что прекращение боевой службы крейсера «Дмитрий Донской» объясняется выработкой активной зоны его ядерного реактора.

В феврале глава Движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев рассказал, что «Дмитрий Донской» проекта 941 (шифр «Акула») вывели из боевого состава ВМФ России.