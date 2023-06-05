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ТАСС

Блинкен предупредил об опасности "потемкинского мира" на Украине

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Graeme Jennings/ Pool via AP

Госсекретарь США считает недопустимыми прекращение огня и заморозку боевых действий в конфликте

СТОКГОЛЬМ, 2 июня. /ТАСС/. Прекращение огня на Украине и заморозка боевых действий приведут не к заключению "прочного и справедливого мира", а лишь к "потемкинскому миру". С такой оценкой в пятницу выступил госсекретарь США Энтони Блинкен

"Прекращение огня, которое просто замораживает существующие линии и позволит [президенту РФ Владимиру] Путину укрепить контроль над территориями, которые он занял, а затем отдохнуть, перевооружиться и атаковать вновь, - это не справедливый и не прочный мир. Это потемкинский мир. Он легитимирует захват Россией территории, вознаградит агрессора и накажет жертву", - указал он, выступая с речью на мероприятии, организованном Финским институтом международных отношений в здании ратуши Хельсинки.

По словам госсекретаря США, когда Россия "захочет работать над установлением настоящего мира", США вместе с союзниками и Украиной "дадут ответ".

"Вместе с Украиной, союзниками и партнерами мы будем готовы к более широкой дискуссии о европейской безопасности, в рамках которой будет продвигаться стабильность и прозрачность и уменьшится вероятность конфликта", - отметил дипломат.

Также Блинкен подчеркнул, что в ближайшие недели и месяцы США будут работать вместе с союзниками и всеми сторонами, которые поддерживают идею "справедливого и прочного мира" на Украине.

"Справедливый и прочный мир должен поддерживать положения Устава ООН, поддерживать принципы суверенитета, территориальной целостности и независимости. <...> Справедливый и прочный мир должен поддерживать восстановление Украины, причем Россия должна заплатить свою долю. <...>. Справедливый и прочный мир может открыть путь для ослабления санкций, в связи с с конкретными действия, особенно - выводом войск. Справедливый и прочный мир должен завершить агрессивную войну России", - утверждал он. 

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