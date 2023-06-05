Германия разрушила мечту Украины о НАТО

Newsweek: Берлин ударил по надеждам Киева на ускоренное членство в НАТО

Бербок заявила о невозможности принимать в НАТО страны, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта, пишет Newsweek. Нерешительность Германии в вопросе Украины может объясняться памятью о Второй мировой войне.

Джон Джексон

В четверг, первого июня, министры иностранных дел стран НАТО обсуждали вопрос о вступлении Украины в альянс. Официальный представитель Германии заявила, что, с ее точки зрения, Украина не может стать членом НАТО, пока она находится в состоянии военного конфликта с Россией.

Альянс впервые пообещал, что Украина в конечном счете вступит в военный блок, в 2008 году. Однако Киев начал добиваться от НАТО более серьезных обещаний после того, как в феврале прошлого года президент России Владимир Путин отдал приказ о проведении специальной военной операции.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский объявил, что официально обратился с просьбой об "ускоренном вступлении" в НАТО. В четверг в ходе саммита в Молдавии он снова призвал принять его страну в состав альянса. Он заявил, что Украина готова присоединиться к НАТО. "Когда нет гарантий безопасности, есть только гарантии войны", – сказал Зеленский в своем выступлении.

Для того, чтобы получить право на вступление в альянс, Украине необходима единодушная поддержка со стороны нынешних государств-членов НАТО. Нерешительность Германии может сигнализировать о препятствии на пути, хотя Берлин все же не отвергает идею о том, что в конце концов Киев сумеет войти в состав военного блока.

"НАТО продолжает придерживаться политики открытых дверей, но в то же время ясно, что мы не можем обсуждать вопрос о приеме новых членов, которые находятся в состоянии конфликта", – заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на встрече со своими коллегами в Осло.

Другие европейские лидеры настаивают на ускоренной процедуре приема Украины в НАТО. В их числе оказалась премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая заявила на саммите в Молдавии, что "единственная действенная гарантия безопасности – это членство в НАТО".

Президент Франции Эммануэль Макрон тоже призвал проложить для Украины "путь" к членству, когда участники альянса соберутся на саммит в июле, хотя он все же не стал призывать к ускоренной процедуре вступления.

Германия демонстрирует определенную нерешительность в вопросе немедленного присоединения Украины к НАТО. Однако Берлин стал ключевым союзником Зеленского после того, как некоторые международные чиновники обвинили страну в том, что она слишком неохотно оказывала поддержку Киеву на ранних этапах конфликта. За последние несколько месяцев Германия предоставила Украине боеприпасы, танки и зенитные системы на миллиарды долларов.

Издание Newsweek попросило Джонатана Затлина (Jonathan Zatlin), адъюнкт-профессора немецкой и европейской истории в Бостонском университете, прокомментировать заявление Бербок. "У немецких политиков есть масса исторически обусловленных причин избегать прямолинейных заявлений, особенно в разгар военного конфликта", – объяснил эксперт.

"Во-первых, и это самое главное, исторически Украина была мишенью худших проявлений внешней политики Германии. Еще до прихода нацистов сменявшие друг друга правительства страны рассматривали Украину как территорию, которую можно эксплуатировать, поскольку она была (и остается) житницей Европы, а немецкие фермеры были не в состоянии производить достаточно продукции, чтобы накормить Германию", – пояснил Затлин в электронном письме.

Он добавил, что, когда во время Второй мировой войны нацисты оккупировали советскую Украину, "поддержка ультранационалистических, антикоммунистических и антироссийских элементов сыграла ключевую роль в геноциде евреев и совершении других зверских преступлений".

В результате, по словам Затлина, с тех пор немецким дипломатам "крайне неловко стоять перед международной аудиторией и пытаться открыто оказывать влияние на результаты". Кроме того, в немцах "глубоко укоренился инстинкт, который мешает им оскорблять Россию".

"Унаследованная память о победе Красной Армии над нацистами и о последующей оккупации Восточной Германии по-прежнему играет ключевую роль в немецкой политике, даже если об этих чувствах прямо никто не говорит, – пояснил Затлин. – В Германии до сих пор сохраняется сильный страх перед Россией, который на начальном этапе конфликта проявился в колебаниях правительства Германии в вопросе выбора стороны, и дело было не только в газе и нефти".