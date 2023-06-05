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РИА Новости

"Слабую точку узнали случайно". С чем столкнутся "Леопарды" в зоне СВО

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Подготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину
Подготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину.
Источник изображения: © Фото : Canadian Armed Forces

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. ВСУ активно западные танки, которые задействуют в грядущем генеральном наступлении. Одна из наиболее грозных машин в арсенале – немецкий Leopard-2. По ряду параметров он превосходит современные российские аналоги. Но, как показал опыт вооруженных конфликтов последних десятилетий, и эта техника уязвима.

Тоньше, чем у Т-72

Пока что лицом к лицу с детищем "сумрачного тевтонского гения" российские военные еще не сталкивались. Но "Леопарды" неоднократно встречались в бою с отечественным оружием.

Погрузка танка Leopard II вооруженных сил Нидерландов

Источник изображения: © AFP 2023 / ANP/Wim Hollemans

Танки стоят на вооружении 15 государств. Это, пожалуй, наиболее современные из западных образцов, за исключением американских "Абрамсов". Они применялись войсками НАТО в Косово и Афганистане.

Но активнее всего – Турцией на севере Сирии. Анкара использовала машины в варианте A4 (самый многочисленный в ВСУ).

Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 во время учений на военной базе в Свентошуве, Польша

Источник изображения: © AP Photo / Michal Dyjuk

Эта модель стала последней модификацией Leopard 2 времен холодной войны. Она предназначалась для сражений с советскими танками и не была рассчитана на противодействие вооруженным ПТУР и СВУ боевикам. В отличие от последующих модификаций, 2A4 обеспечивает довольно слабую защиту от современных противотанковых ракет, особенно при попадании в борт или корму. Бортовая броня этого варианта даже тоньше, чем у ранних Т-72.

Сирийский опыт

В декабре 2016-го не менее 10 турецких Leopard 2A4 были уничтожены в районе города Эль-Баб. Пять танков успешно поразили противотанковыми ракетами, два подорвались на минах или СВУ, один попал под огонь артиллерии. Еще две машины были потеряны по неизвестным причинам.

Танк Leopard 2A4 с оторванной башней. Скриншот видео

Источник изображения: © YouTube-канал Porucznik Piotr Powałka

Большую часть техники уничтожили советскими ПТРК "Фагот", "Метис" и "Конкурс". Их бронепробиваемости с лихвой хватало, чтобы выводить из строя "Леопарды".

Впрочем, в столь высоких потерях отчасти виноваты сами эксплуатанты. Вместо того чтобы использовать танки вместе с пехотой, машины развернули в тылу в качестве дальнобойных орудий. В результате они, оставшись без прикрытия на открытых огневых позициях, оказались крайне уязвимы.

Немецкий танк Leopard 2

Источник изображения: © Фото : public domain / Markus Rauchenberger

Подобная тактика также привела к многочисленным потерям саудовских "Абрамсов" в Йемене, которые также подбивались, казалось бы, устаревшим советским оружием.

Угроза с воздуха

Сегодня на вооружении российской армии есть гораздо более мощные противотанковые средства. К примеру, ПТРК "Корнет" способен бить на пять с половиной километров, а его тандемная кумулятивная боевая часть пробивает до 1300 миллиметров гомогенной брони. Теоретически этого хватит для того, чтобы успешно поразить "Леопарда" даже в лоб.

Министр обороны Украины Резников на танке Leopard

Источник изображения: © Militarnyi/Youtube

Модификация 2A6, впрочем, имеет более толстую лобовую броню. Однако этих танков у ВСУ немного.

Но наибольшую опасность представляют не пехотинцы с переносными ПТРК, а ударные вертолеты с ракетами "Штурм", "Атака" и "Вихрь". Их дальности хватит, чтобы уничтожать технику на переднем крае, не входя в зону действия комплексов войсковой ПВО. Противник будет вынужден подтягивать их ближе к линии фронта, что сделает их уязвимыми для огня артиллерии. А без "зонтика" ПВО украинские колонны станут легкой целью.

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Страны
Афганистан
Германия
Йемен
Нидерланды
Польша
Сирия
США
Турция
Украина
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Т-72
Проекты
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