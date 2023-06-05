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«Калашников» выпустил крупнейшую партию бронебойных патронов

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ЦНИИТОЧМАШ
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения.
Источник изображения: ЦНИИТОЧМАШ

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш), входящий в концерн «Калашников», выполнил контракт по изготовлению самой большой за последние годы партии пистолетных бронебойных патронов. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

«Изготовленные боеприпасы — 9х21 миллиметр патроны с пулей со стальным сердечником (индекс 7Н29) — обладают повышенной пробивной способностью и предназначены для поражения живой силы противника, в том числе в средствах индивидуальной зашиты», — сказано в сообщении.

Отмечается, что пуля патрона состоит из стального термоупрочненного сердечника, свинцовой рубашки и биметаллической оболочки, из которой выступает носовая часть сердечника. Это позволяет снизить потери энергии сердечника на разрушение оболочки пули. Благодаря этому пуля обладает высоким пробивным действием.

Боеприпас, который разработали специалисты ЦНИИточмаш во второй половине 1990-х годов, предназначен для всей линейки оружия под патрон калибра 9 на 21 миллиметр.

В мае главный конструктор «Калашникова» Сергей Уржумцев сообщил, что концерн уже передал пистолет-пулемет ППК-20 Воздушно-космическим силам России для комплектации носимого аварийного запаса.

В том же месяце глава предприятия Lobaev Arms Владислав Лобаев заявил, что в России импортозаместили снайперский патрон 10,3 на 77 миллиметров Cheytac.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
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