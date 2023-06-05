Новые формирования в Вооруженных Силах России

В журнале Министерства обороны Российской Федерации "Военные комиссариаты России" (№ 3, май-июнь 2023 года) под заголовком "Организационно-мобилизационным органам предстоит и далее совершенствовать свою работу по всем направлениям деятельности" опубликован текст выступления начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковника Евгения Бурдинского на состоявшемся 27 марта 2023 года в Москве сборе руководящего состава организационно-мобилизационных управлений штабов военных округов, штаба Северного флота и военных комиссаров субъектов Российской Федерации.

(с) Правительство Тульской области

В выступлении, в частности, было сказано:

Мобилизационных мероприятий такого масштаба не было со времен Великой Отечественной войны.

В 2022 году личным составом военных комиссариатов выполнен беспрецедентный объем задач. Несмотря на то, что часть из них выполнялась впервые, задачи решались в установленные сроки и с высочайшим качеством.

Одной из наиболее важных было выполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Мобилизационных мероприятий такого масштаба не было со времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Отдельные мероприятия мобилизационного характера выполнялись в ходе подготовки ограниченного контингента советских войск для ввода в Афганистан в декабре 1979 года. Тогда из запаса были призваны более 55000 граждан, доукомплектовано и сформировано более 100 воинских частей.

При ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции на специальные сборы в течение четырех с половиной лет на ротационной основе призывались более 310000 человек, было сформировано 88 воинских частей.

Военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в ходе проведения мероприятий частичной мобилизации в войска и силы поставлено свыше 300000 граждан. Всего сформировано более 280 воинских частей и подразделений.

<...>

В целом мобилизация людских ресурсов в военных округах была проведена в соответствии с разработанными планами и в установленные сроки.

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации в целях реализации прав граждан, изъявивших желание добровольно принять участие в специальной военной операции, сформированы и укомплектованы добровольцами отряды боевого армейского резерва страны - "Барс".

Учитывая особый статус добровольцев, которые не являются военнослужащими, был разработан отдельный порядок их обеспечения стрелковым оружием, военной техникой, вещевым имуществом, снаряжением и другими материальными средствами.

К обеспечению тактическим снаряжением, спальными мешками и другим необходимым имуществом привлечены субъекты Российской Федерации. На последних этапах к работе подключились государственные корпорации и частные компании.

В целях наращивания и поддержания на требуемом уровне боевого потенциала группировок войск и сил сформированы и укомплектованы (доукомплектованы) личным составом подразделения резерва Генерального штаба и командующих войсками военных округов.

<...>

В период с 10 ноября по 2 декабря 2022 года комиссией Минобороны России была проведена работа по включению в состав Вооруженных Сил Российской Федерации военных комиссариатов Донецкой и Луганской народных республик.

Оценка основных показателей служебной деятельности военкоматов народных республик Донбасса свидетельствует об их готовности к выполнению задач по предназначению. Так, из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики призваны по мобилизации 79800 человек, поставлено около 2 тысяч единиц транспортных средств.

<...>

В 2023 году необходимо своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26-ти бригад, создания Московского и Ленинградского военных округов.

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Евгений Бурдинский (с) Министерство обороны Российской Федерации