Киев поблагодарил Пекин за усилия по урегулированию кризиса на Украине

Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй назвал дружественной и искренней встречу с украинской стороной

ПЕКИН, 2 июня. /ТАСС/. Украинские власти выразили благодарность Китаю за усилия по урегулированию кризиса на Украине и за содействие мирному диалогу в ходе международной поездки специального представителя правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэя. Об этом он заявил на брифинге Китайской ассоциации общественной дипломатии.

"Мы провели дружественную и искреннюю встречу, украинская сторона поблагодарила Китай за его конструктивную роль в продвижении мирного диалога [по кризису Украины]", - сообщил дипломат.

Как он уточнил, российско-украинский конфликт относится к вопросам, которые требуют многосторонних усилий. "Я хочу подчеркнуть, что Китай непосредственно не вовлечен в украинский кризис. <…> Проблема Украины не носит китайско-украинского, китайско-российского или китайско-европейского характера", - сказал он.

Спецпредставитель заверил, что Китай намерен содействовать снижению уровня эскалации и "не будет подливать масло в огонь".

Ли Хуэй с 15 по 26 мая посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, штаб-квартиру ЕС и Россию. В ходе поездки он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, с дипломатами этих стран, в том числе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Главной целью, как он подтвердил, было обсуждение украинского конфликта.

Ли Хуэй занимал должность заместителя министра иностранных дел Китая с 2008 по 2009 год. Он был чрезвычайным и полномочным послом КНР в России с 2009 по 2019 год.