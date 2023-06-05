Европейцы столкнулись со сложностями из-за требований Зеленского в Молдавии

Politico: требования Зеленского на саммите в Молдавии подчеркнули раскол в Европе

Требования, выдвинутые Зеленским во время саммита в Молдавии, подчеркнули раскол в Европе, пишет Politico. Лидерам региона все сложнее сохранять единство и договариваться о "гарантиях безопасности" для Киева.

Украинский лидер приехал в Молдавию на крупный саммит, чтобы попросить "гарантий безопасности" для своей страны, но позиции Франции и Германии по этому вопросу разошлись.

Бульбоака, Молдавия – Европейские лидеры отправили мощный сигнал сопротивления и поддержки в адрес Украины, собравшись в четверг, первого июня, на исторический саммит на территории бывшей советской республики, расположенной в непосредственной близости от украинской границы.

Однако, хотя более 40 лидеров, приехавших на второй саммит так называемого Европейского политического сообщества, выразили солидарность с Украиной, многие обратили внимание на сложности с сохранением единства, возникшие у европейцев. До начала саммита и во время самой встречи лидеры озвучивали расходящиеся мнения по все более спорному вопросу: какие гарантии безопасности западный альянс может дать Киеву, чтобы, если Россию когда-либо удастся вытеснить, она больше не вернулась на Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон задал тон в среду, 31 мая, призвав союзников предоставить Киеву "осязаемые и надежные" гарантии безопасности. Это его заявление ознаменовало собой перемену в позиции Франции. Но в четверг, первого июня, канцлер Германии Олаф Шольц проявил заметно меньше решительности, отказавшись сообщить какие-либо подробности. Этот вопрос, вероятно, будет решаться уже после окончания боевых действий, добавил он.

В такой обстановке к европейским лидерам неожиданно присоединился президент Украины Владимир Зеленский. Выступая под ясным небом, он выдвинул два конкретных требования: во-первых, "четкое приглашение" вступить в НАТО – и это еще один вопрос, в котором между союзниками существует масса разногласий, и во-вторых, "гарантии безопасности на пути к членству в альянсе".

По его словам, Украина нуждается и в том, и в другом.

Расхождения в позициях европейцев иллюстрируют те сложности, которые ждут их впереди в связи с тем, что военные действия продолжаются, а Запад старается сохранять единство в своем противостоянии России. На данный момент единство по-прежнему остается главной темой дискуссий на встречах лидеров региона.

"Сегодняшний саммит показал нам, насколько ценно Европейское политическое сообщество, – сказала президент Молдавии Майя Санду, когда саммит подходил к концу. – Мы продемонстрировали, что мы семья, сильная и сплоченная семья европейских народов, действующих вместе, чтобы сделать континент более сильным, более сплоченным и более мирным".

Призыв Зеленского

Саммит в Замке Мими – который представляет собой винодельню, расположенную всего в 20 километрах от украинской границы, – начался на очень эмоциональной ноте из-за прибытия Зеленского.

Санду приветствовала украинского президента раньше других лидеров, горячо поблагодарив его за то, что тот "оберегает Молдавию". Фотография двух лидеров, чьи страны в той или иной мере противостоят нападкам России, стала мощным символом саммита.

Но, поскольку Киев сейчас подвергается все более мощным атакам, Зеленский быстро перешел к делу, сразу же попросив союзников предоставить Украине твердые гарантии безопасности и сообщить о четком решении по членству страны в НАТО на предстоящем саммите альянса в Литве. В 2008 году члены НАТО согласились с тем, что в конце концов Украина войдет в состав альянса, однако с тех пор никто не давал ей никаких четких обещаний и не называл сроков.

Хотя на июльской встрече Зеленский вряд ли получит все, что хочет, оба вопроса сейчас горячо обсуждаются.

Макрон подготовил почву в среду, когда привлек всеобщее внимание своими прямолинейными комментариями о гарантиях безопасности.

"Я за то, чтобы – и это станет предметом коллективных дискуссий в ближайшие недели – дать осязаемые и надежные гарантии безопасности по двум причинам: сегодня Украина защищает Европу и дает ей гарантии безопасности", – сказал он.

Однако в четверг канцлер Германии Олаф Шольц проявил гораздо больше сдержанности.

"Ясно одно: сейчас мы вносим свой вклад в поддержку Украины, – сказал он. – Мы всегда говорили, что должны также быть гарантии, которые обеспечат мирный порядок после окончания конфликта. Германия внесет свой вклад и в это".

Шольц отказался обсуждать детали дискуссий, хотя в центре внимания оказались именно они.

Тем не менее, и Шольц, и Макрон подтвердили, что союзники активно обсуждают этот вопрос и работают над координацией своих подходов в преддверии саммита НАТО.

Выступая в четверг в Осло, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже соблюдал осторожность, касаясь этой деликатной темы.

"Когда конфликт закончится, мы должны сделать так, чтобы история не повторилась, чтобы эта модель поведения России в отношении Украины действительно исчезла. Нам необходимо создать рамки для обеспечения гарантий безопасности Украины после окончания конфликта, чтобы история не повторилась", – сказал он.

Отсутствие ясности в этом вопросе служит отражением того, насколько сложно предоставить другой стране "гарантии безопасности" – и даже просто дать определение тому, что они должны из себя представлять. Также вполне вероятно, что Европа выжидает, чтобы в дальнейшем последовать примеру Соединенных Штатов. Один из рассматриваемых вариантов, возможно, повторяет такую модель безопасности, которая связывает Соединенные Штаты и Израиль и в рамках которой приоритет отдается поставкам оружия и долгосрочным обязательствам по оказанию поддержки.

Тем не менее, выступая на закрытии саммита, Шольц постарался подчеркнуть, что "непосредственной задачей" является оказание помощи Украине, чтобы та могла себя защитить. Однако он исключил членство Киева в НАТО на данном этапе.

"Существуют четкие критерии для вступления в альянс. К примеру, не должно быть никаких пограничных конфликтов", – сказал он, намекая на ситуацию, в которой оказалась Украина.

Все понимают, что Киев не может вступить в НАТО, пока он находится в состоянии активного военного конфликта с Москвой, и комментарии Шольца это знание только подтверждают. Однако украинские чиновники хотят, чтобы лидеры НАТО сделали конкретный политический жест, который свидетельствовал бы о том, что Киев по крайней мере находится на пути к членству.

Некоторые союзники, в первую очередь страны Балтии, были готовы высказаться по этому вопросу гораздо резче, чем Шольц, и это указывает на наличие еще одной линии раскола, разделяющей союзников.

"Единственная гарантия безопасности, которая действительно работает, – это членство в НАТО", – заявила в четверг премьер-министр Эстонии Кая Каллас, повторив мысль Зеленского.

Авторы статьи: Сюзанна Линч (Suzanne Lynch), Клеа Колкатт (Clea Caulcutt)