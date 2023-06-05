Войти
ТАСС

В Киеве заявили, что в "авиационную коалицию" вошли уже восемь стран Европы

328
0
0
Самолет F-16C
F-16C сбрасывает авиабомбу JSOW.
Источник изображения: U.S. Air Force / MSgt Michael Ammons

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что список стран вошли Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия и Франция

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Восемь европейских стран согласились войти в так называемую авиационную коалицию, которая предоставит Украине боевую авиацию. Об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Оформилась основа европейской части коалиции с участием уже восьми стран, вскоре будет больше", - цитирует его издание "Европейская правда". Он уточнил, что в список стран вошли Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия и Франция. "С президентом Франции даже принято отдельное совместное заявление по этому поводу", - подчеркнул Жовква.

По словам чиновника, достигнутые договоренности позволяют рассчитывать на конкретные решения относительно объемов и механизма подготовки пилотов, обслуживающего персонала, а также создание условий и соответствующей инфраструктуры для истребителей уже во время следующего заседания контактной группы содействия Украине в Рамштайне.

1 июня президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский по итогам переговоров поручили министрам обороны представить программу подготовки пилотов истребителей и авиамехаников для Киева.

Министр обороны США Ллойд Остин ранее заявлял, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских летчиков к применению истребителей F-16. Президент США Джо Байден 21 мая объявлял, что Запад начнет обучение украинских летчиков навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко, комментируя намерения союзников США передать Киеву F-16, подчеркнул, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте, Москва учтет это в своих планах. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Великобритания
Дания
Нидерланды
Польша
Португалия
Россия
США
Украина
Франция
Швеция
Продукция
F-16
Похожие новости
27.04.2023
Из-за Путина Европа вскоре окажется в безвыходном положении
03.12.2018
Европа между молотом и наковальней
25.01.2012
Машин все меньше, они все старше — часть II
16.11.2011
США выдавливают Россию и Китай с рынка вооружений стран Ближнего Востока
16.10.2008
Мощь НАТО сильно преувеличена
30.09.2008
Правительство РФ разрешило вывоз за рубеж приемной аппаратуры ГЛОНАСС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.06 19:20
  • 50565
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.06 18:27
  • 38
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 05.06 16:09
  • 1
Россия исследует Северное море — Великобритания готовится к диверсиям
  • 05.06 16:04
  • 1
Медведев отверг возможность изменения возникшего после начала СВО дискурса развития страны
  • 05.06 15:55
  • 1
Рой Starlink заметили в небе над Белгородом. Есть ли связь между спутниками Илона Маска и обстрелами российских городов?
  • 05.06 15:23
  • 2482
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.06 15:07
  • 1
Самолетам Ил-76МД присвоили имена "Город-герой Тула" и "Андрей Зеленко"
  • 05.06 14:43
  • 93
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.06 12:24
  • 4
ВКС России поставлен новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 03.06 17:24
  • 3
Источник: в России создают новую РСЗО "Сарма" с "умными" боеприпасами
  • 03.06 12:15
  • 47
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 03.06 10:47
  • 1
"Сигнал подан". Как США подтолкнули мир к ядерной войне
  • 03.06 10:29
  • 1
МО РФ: продолжаются случаи наведения боевых систем самолетов США против ВКС России в Сирии
  • 03.06 10:27
  • 1
Первый полет иранского легкого транспортного самолета Simorgh
  • 02.06 08:38
  • 1
Россия начала действовать, и в Финляндии задумались