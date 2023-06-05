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ТАСС

В Лондоне сообщили, что у Запада заканчивается оружие, которое можно передать Киеву

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Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.
Источник изображения: © AP Photo / Frank Augstein

По словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, союзники Украины вынуждены закупать больше вооружений для Киева, поскольку не могут предоставлять его из национальных запасов

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. У Великобритании и других союзников Украины иссякают запасы вооружений, которые они могут предоставить Киеву. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью газете The Washington Post, опубликованном в пятницу.

"Мы все видели реальность, которая заключается в том, что у всех нас заканчивается [оружие]", - сказал Уоллес. По его словам, союзники Украины вынуждены закупать больше вооружений для Киева, поскольку не могут предоставлять его из национальных запасов. При этом глава британского Минобороны подчеркнул, что Запад по-прежнему намерен предоставлять вооружения и финансирование Украине, не подталкивая Киев к переговорам с Москвой.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью агентству Bloomberg, что странам альянса необходимо нарастить производство оружия, так как запасы вооружений истощились из-за поставок Киеву. 

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