"Чудес не бывает". Медведев прокомментировал отношения Apple и разведки США

Зампред СБ РФ Медведев прокомментировал возможные контакты Apple с американской разведкой
МОСКВА, 2 июня/ Радио Sputnik. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев скептически отнесся к заверениям компании Apple в том, что она не использует iPhone в интересах спецслужб США.
"Когда любая, даже самая крупная технологическая компания говорит, что она по идейным соображениям отказывается сотрудничать с национальным разведсообществом, это означает одно из двух: а) она беззастенчиво врет или б) она собралась закрыться. Чудес не бывает", – цитирует Медведева РИА Новости.
По его словам, это нужно иметь в виду владельцам любых смартфонов.
"Будь то продукция Apple с закрытой для всех пользователей iOS или же Samsung с открытым для сторонних приложений Android. Как говаривал Мюллер в известном сериале – "верить в наше время нельзя никому, даже себе"", – подчеркнул Медведев.
В эфире радио Sputnik сложившуюся ситуацию с компанией Apple прокомментировал эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.