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РИА Новости

"Чудес не бывает". Медведев прокомментировал отношения Apple и разведки США

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Дмитрий Медведев и глава Apple Стив Джобс с iPhone четвертого поколения - подарком российскому президенту, 2010 год
Дмитрий Медведев и глава Apple Стив Джобс с iPhone четвертого поколения - подарком российскому президенту, 2010 год.
Источник изображения: Дмитрий Астахов/РИА "Новости"

Зампред СБ РФ Медведев прокомментировал возможные контакты Apple с американской разведкой

МОСКВА, 2 июня/ Радио Sputnik. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев скептически отнесся к заверениям компании Apple в том, что она не использует iPhone в интересах спецслужб США.

"Когда любая, даже самая крупная технологическая компания говорит, что она по идейным соображениям отказывается сотрудничать с национальным разведсообществом, это означает одно из двух: а) она беззастенчиво врет или б) она собралась закрыться. Чудес не бывает", – цитирует Медведева РИА Новости.

По его словам, это нужно иметь в виду владельцам любых смартфонов.

"Будь то продукция Apple с закрытой для всех пользователей iOS или же Samsung с открытым для сторонних приложений Android. Как говаривал Мюллер в известном сериале – "верить в наше время нельзя никому, даже себе"", – подчеркнул Медведев.

В эфире радио Sputnik сложившуюся ситуацию с компанией Apple прокомментировал эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Медведев Дмитрий
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