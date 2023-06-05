Швеция вышла на финишную прямую на пути в НАТО

Milliyet: Швеция перешла к выполнению последнего условия Турции для вступления в НАТО

В Швеции вступил в силу закон о борьбе с терроризмом, сообщает Milliyet. Таким образом Стокгольм выполнил последнее условие Анкары и теперь может получить долгожданное разрешение Турции вступить в НАТО.

Сегодня, 1 июня, в Швеции, активизировавшей усилия по вступлению в НАТО после выборов в Турции, вступает в силу долгожданный закон о борьбе с терроризмом.

С окончанием выборов в Турции международные институты и официальные лица нарастили усилия в направлении присоединения Швеции к НАТО. После завершения выборной повестки дня Анкару все чаще призывают одобрить членство скандинавской страны в Североатлантическом альянсе, при этом стокгольмская администрация выводит на передний план шаги, которые были предприняты для удовлетворения требований Турции.

Так, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в статье для Financial Times призвал Анкару дать зеленый свет членству его страны в НАТО. Кристерссон подчеркнул, что закон о борьбе с терроризмом в Швеции, который сегодня вступит в силу, выполнит последнюю часть соглашения, заключенного для того, чтобы Турция разрешила членство Швеции в альянсе. «Пришло время серьезно рассмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО. Только российскому президенту Владимиру Путину выгодно, чтобы мы оставались вне альянса», — отметил политик.

До саммита

Кристерссон, встретившийся с госсекретарем США Энтони Блинкеном (Antony Blinken), который посетил Швецию во вторник, 30 мая, заметил, что его страна выполнила свои обязательства перед Турцией, вытекающие из трехстороннего меморандума, и добавил: «Теперь мы ждем, когда они примут решение». Блинкен же по поводу членства Швеции в НАТО заявил: «Пришло время двигаться вперед. Мы бы хотели, чтобы это произошло до саммита в Вильнюсе».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил: «Швеция может стать членом НАТО до вильнюсского саммита». Выступая в норвежском Осло, Столтенберг сказал: «Я нахожусь в тесном контакте с турецкими властями, чтобы гарантировать, что Швеция как можно скорее станет полноправным членом. Я много раз разговаривал с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом по этому вопросу». США и НАТО хотят, чтобы Швеция официально присоединилась к Североатлантическому альянсу на саммите в Вильнюсе в июле.

НАТО — на Северном полюсе!

В настоящее время продолжаются учения НАТО, проводимые альянсом впервые совместно с Финляндией, направленные на защиту своего новейшего члена. В учениях «Северный лес», которые начались в Финляндии 27 мая и продлятся до 2 июня, принимают участие военнослужащие США, Великобритании, Норвегии и ожидающей членства в альянсе Швеции.

Автор: Ирфан Куртулмуш (İrfan Kurtulmuş)