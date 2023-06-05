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ТАСС

Премьер Польши выступил за расширение границ ЕС на всю Европу

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Вице-премьер Польши Матеуш Моравецкий
Вице-премьер Польши Матеуш Моравецкий.
Источник изображения: © AP Photo / Francois Mori

По мнению Матеуша Моравецкого, к этому должен привести текущий конфликт на Украине

ТАСС, 2 июня. Текущий конфликт на Украине должен привести к тому, что Европейский союз будет распространяться на всю территорию Европы. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на форуме под названием "Польша - большой проект".

Как считает польский премьер, сейчас Европа получила "исторический шанс". "Мы должны стремиться к тому, чтобы границы ЕС совпадали с географическими границами Европы. Украина и другие страны Восточной Европы - братские народы Польши, Франции и Испании", - сказал он, подчеркнув, что ставкой для Польши в текущем конфликте на Украине является "изменение геополитической траектории".

"Это шанс один на сотни лет, чтобы восток переместить на восток, расширить Европу, изменить политическую географию нашего континента, создать новую архитектуру безопасности, начертить новую карту Европы, свободную от постоянной угрозы со стороны России", - заявил Моравецкий.

По его словам, следует "втянуть Украину, а возможно, через какое-то время и Белоруссию, в орбиту европейских структур, укрепить сотрудничество с США, чтобы атлантический мир стабильно стоял на двух ногах".

Польша, согласно плану Моравецкого, должна стать "осевой страной ЕС в сфере политики безопасности, транспорта, энергетики и регионального сотрудничества". 

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