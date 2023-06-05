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ТАСС

С начала частичной мобилизации сформировали около 300 воинских частей и подразделений

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Источник изображения: Андрей Рубцов/ ТАСС

Как сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский, частичная мобилизация выявила в том числе неготовность части населения к выполнению воинской обязанности и сложности с обеспечением мобилизованных вооружением

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Около 300 воинских частей и подразделений сформированы в России после начала частичной мобилизации, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

"Военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в ходе проведения мероприятий частичной мобилизации в войска и силы поставлено свыше 300 000 граждан. Всего сформировано более 280 воинских частей и подразделений", - сказал он в статье информационно-аналитического и методического журнала Минобороны "Военные комиссариаты России".

Бурдинский отметил, что частичная мобилизация показала такие проблемы, как неготовность части общества к выполнению воинской обязанности и сложности с обеспечением мобилизованных вооружением, военной и специальной техникой, а также размещением личного состава.

"В то же время многие добровольцы, не дожидаясь вызова, являлись в военные комиссариаты. И это происходило, невзирая на беспрецедентное информационное давление, особенно со стороны сетевого блогерского сообщества", - подчеркнул генерал-полковник. 

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