Пентагон заключил со SpaceX контракт на предоставление услуг спутниковой связи для Украины

ЦАМТО, 2 июня. Пентагон заключил контракт с компанией SpaceX американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска на предоставление услуг спутниковой связи для Украины.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Минобороны США.

"Мы продолжаем работать с рядом глобальных партнеров, чтобы обеспечить Украину необходимыми ей устойчивыми спутниковыми и коммуникационными возможностями. Спутниковая связь представляет собой жизненно важный уровень в общей коммуникационной сети Украины, и министерство заключило контракт со Starlink на услуги такого рода", – цитирует агентство заявление Пентагона.

Как напоминает "РИА Новости", в конце марта украинское издание "Страна.ua" сообщало, что ряд терминалов спутниковой связи Starlink перестали работать на Украине. Отмечалось, что среди "отказников" оказываются, в том числе, военные. По данным издания, под угрозой отключения оказались десятки тысяч терминалов.

В апреле заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что США продолжают обсуждение с компанией SpaceX о предоставлении услуг спутниковой связи для Украины.

Starlink является спутниковой сетью, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Проект с 2018 года реализует компания SpaceX, принадлежащая Маску.