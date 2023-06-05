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ТАСС

В парламенте Швейцарии отклонили предложение о реэкспорте оружия на Украину

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Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии.
Источник изображения: © Fotolia / Mikael Lever

Депутат правоконсервативной Швейцарской народной партии Жан-Люк Аддор заявил, что принятие инициативы означало бы шаг в пользу одной из сторон

ЖЕНЕВА, 2 июня. /ТАСС/. Депутаты Национального совета (большой палаты) парламента Швейцарии отклонили инициативу парламентской комиссии по политике безопасности, предлагавшей разрешить, вопреки нейтральному статусу страны, реэкспорт оружия на Украину. Против этого предложения было подано 98 голосов, за - 75, сообщила в четверг вечером пресс-служба Федерального собрания (парламента).

"Закона, разрешающего реэкспорт швейцарского оружия на Украину, не будет. Национальный совет отклонил 98 голосами против 75 парламентскую инициативу, внесенную комиссией", - говорится в сообщении.

"Принятие этой инициативы означало бы шаг в пользу одной из сторон", - заявил Жан-Люк Аддор, депутат правоконсервативной Швейцарской народной партии (ШНП), входящей в правительство и обладающей самой многочисленной фракцией в парламенте. Ранее против этой инициативы высказалась комиссия по безопасности Совета кантонов (малой палаты) парламента.

В силу своего нейтрального статуса Швейцария не экспортирует оружие на Украину и запрещает реэкспорт в зоны конфликтов вооружений швейцарского производства, проданных другим государствам. Правительство страны 10 марта подтвердило запрет на реэкспорт. Вместе с тем в парламенте на протяжении длительного времени идут дискуссии по этому вопросу. В частности, обсуждается предложение комиссии по политике безопасности Национального совета о том, чтобы разрешить реэкспорт оружия в одно из государств-участников того или иного конфликта, если Совет Безопасности ООН или Генеральная Ассамблея двумя третями голосов заявят, что другое государство, участвующее в конфликте, нарушило международное право. За снятие запрета на реэкспорт выступают в основном депутаты от левых партий. ШНП и ее политические союзники инициировали в ноябре 2022 года сбор подписей за проведение референдума в пользу более строгого следования политике нейтралитета и закрепление в конституции запрета на введение санкций, не получивших одобрения СБ ООН.

В ноябре 2022 года швейцарское правительство не разрешило Германии реэкспорт на Украину боеприпасов к зенитным самоходным установкам Gepard. Не получила разрешения на реэкспорт оружия и Испания. В 2022 году отрицательный ответ Берна на просьбу о реэкспорте получила также Дания, намеревавшаяся поставить Киеву 20 многоцелевых колесных бронемашин швейцарского производства Piranha III.

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает санкции Евросоюза против России, введенные в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список. 

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