Al Jazeera: Байден переоценил ВСУ и не учел безразличие мира к конфликту на Украине

На Украине Байден совершил несколько страшных ошибок, которые могут иметь негативные последствия для всего мира, сообщает Al Jazeera. США не только переоценили возможности ВСУ, но и не учли безразличие к европейскому конфликту Глобального Юга и Востока, сотрудничающих с Россией.

Просчеты Вашингтона в конфликте на Украине могут иметь разрушительные последствия для всего мира.

Конфликт на Украине затягивается, и пока нет никаких признаков его завершения. В этой связи важно обратить внимание на просчеты президента США Джо Байдена и его западных союзников.

С самого начала Байден занял позицию «высокой морали», представив украинский кризис как глобальную борьбу между демократией и автократией, между уважением к международному праву и национальному суверенитету и его игнорированием. Тем не менее Байден умолял мировых автократов присоединиться к западному «крестовому походу» и позабыл о незаконных войнах, которая развязала сама Америка.

Президент США недооценил силу русского национализма и отверг опасения России по поводу расширения НАТО к ее границам как «необоснованные оправдания российского империализма».

За несколько месяцев до начала спецоперации Байден сделал все, лишь бы западные страны не выполнили Минские соглашения, подписанные ими в 2014 и 2015 годах и нацеленные на стабилизацию ситуации в Донбассе. Соглашения должны были проложить путь к созданию двух автономных российских областей на востоке Украины и предотвратить потенциальный военный конфликт между странами.

И Украина, и Россия подписали эти соглашения, но Франция и Германия, которые помогли заключить и доработать эти договоренности, их не реализовали. Несмотря на то, что им было что терять в результате разрушительного конфликта, европейские страны не предприняли никаких попыток, чтобы остановить эскалацию.

Байден также недооценил военную выносливость России, сделав ставку на то, что Украина победит ее точно так же, как Афганистан при поддержке Соединенных Штатов одержал верх над Советским Союзом.

Но для России Украина стратегически гораздо более значима, чем Афганистан, учитывая их общую историю и географическую близость. С точки зрения Путина, Украина жизненно важна для национальной безопасности России. Он ни за что не допустит ее присоединения к Западу.

В течение первого года конфликта мы стали свидетелями стойкости украинцев, которую они проявили в сражениях от Киева до Харькова. Но в 2023-м ход боевых действий начал стремительно меняться. Как показало падение Артемовска (Бахмута) после нескольких месяцев ожесточенных боев, российская армия полна решимости победить.

Американский лидер также переоценил военные возможности ВСУ. Не следует путать с мужеством и стойкостью, которые украинцы продемонстрировали в достаточной степени и которые позволили им начать «контрнаступление».

Но до сих пор боевые действия ведутся традиционным образом на украинской территории, что позволило огромной российской огневой мощи разгромить ВСУ и что сильно ударило по экономике Украины.

Эти неудачи не помешали Вашингтону и его союзникам удвоить усилия по оказанию помощи Киеву. 19 мая страны «Большой семерки» (G7), возглавляемые США, на встрече в Хиросиме пообещали подтвердить свое «обязательство предоставлять финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку, в которой нуждается Украина, сколько потребуется».

Это еще один признак того, что Запад увязает в украинской трясине. То, что началось с отправки боеприпасов Киеву, расширилось до поставок артиллерии, американских и немецких танков, ЗРК Patriot и беспилотных летательных аппаратов, с помощью которых Украина атакует территорию России.

Совсем недавно США согласились на передачу Украине истребителей F-16, чтобы бросить вызов превосходству России в воздухе. Москва предупредила, что предоставление Киеву этого самолета приведет к опасной эскалации, в то время как эксперты поставили под сомнение непосредственную эффективность этой техники для украинской армии без западной помощи в его обслуживании.

Судя по всему, любая будущая победа на поле боя может оказаться пирровой, а издержки намного перевесят выгоды. Если украинцам в рамках долгожданного «контрнаступления» каким-то образом удастся вырвать драматическую победу, а не понести сокрушительное поражение, это может подтолкнуть Россию к ответному удару и, возможно, к применению ядерного оружия, что посеет хаос на Украине и Европе.

Даже если Москва прибегнет к развертыванию тактического ядерного оружия, которое обладает меньшей взрывной мощностью, чем стратегическое, и предназначено для использования на поле боя против военных баз и войск противника, последствия такого шага для европейской — и мировой — безопасности невозможно переоценить.

Некоторые политики в администрации США считают российские угрозы ядерного возмездия не более чем блефом, направленным на сдерживание дальнейшего вмешательства Запада.

Я надеюсь, что они правы. Но думаю, что ошибаются.

С 2000 года Кремль вносил изменения в военную доктрину. Теперь применение ядерного оружия возможно не только в случае угрозы самому существованию страны, но и «для отражения вооруженной агрессии, если все другие меры разрешения кризисной ситуации исчерпаны или оказались неэффективными».

Наконец, Байден не учел безразличие остального мира к тому, что выглядит — с точки зрения Глобального Юга — как затяжной конфликт, который является исключительно проблемой Евросоюза. Поскольку остальной мир продолжает сотрудничать с Россией, европейские санкции не в состоянии повлиять на расчеты Москвы.

Подводя итог, можно сказать, что и Россия, и Запад не смогли вести дипломатию так же целенаправленно и упорно, как они вели военные действия. Обе стороны готовятся к длительному противостоянию, готовя козыри в рукаве, напоминая о ядерной угрозе и представляя конфликт на Украине как ситуацию «победа или погибель». Учитывая непримиримые разногласия между Россией и Западом, конфликт вряд ли закончится мирным соглашением, по крайней мере, в обозримом будущем.

В конечном счете конфликт на Украине может зайти в тупик и привести к долгосрочному прекращению боевых действий, аналогичному 70-летнему перемирию между Северной и Южной Кореей, в рамках которого Россия может настаивать на демилитаризованной зоне, проходящей через Украину от Харькова на севере до Херсона на юге.

Тем временем, по мере того как украинский кризис наносит ущерб безопасности и стабильности России и Запада, Китай остается невредимым. И, к сожалению США, он становится более могущественным и заслуживающим доверия мировым лидером, чем когда-либо прежде.

Автор: Марван Бишара (Marwan Bishara)