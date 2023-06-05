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ТАСС

Столтенберг считает, что странам НАТО необходимо нарастить производство оружия

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Генеральный секретарь Североатлантического альянса отметил, что запасы вооружений истощились из-за поставок Украине

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что странам НАТО необходимо нарастить производство оружия, так как запасы вооружений истощились из-за поставок Киеву.

"У союзников [по НАТО] истощились запасы, чтобы иметь возможность поддерживать Украину <...>, поэтому нам нужно нарастить производство, чтобы выполнить <...> новые цели", - сказал Столтенберг в интервью агентству Bloomberg. Генсек призвал членов альянса "подписывать контракты, потому что тогда промышленность будет готова инвестировать и наращивать производство".

Как отмечает агентство, страны НАТО планируют во время встречи на высшем уровне 11-12 июля в Вильнюсе согласовать план действий по наращиванию производства и увеличению совместных закупок как для продолжения оказания помощи Киеву, так и для собственных нужд.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз также истощил свои военные запасы, предоставляя вооружение Украине.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. Путин предупредил, что поставки вооружений Киеву формируют серьезные вызовы: с территории Украины в другие страны может попасть не только стрелковое оружие, но и "более мощные средства поражения, в том числе переносные зенитные ракетные комплексы, высокоточные образцы оружия". 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз
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