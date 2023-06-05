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ТАСС

Производство гражданских беспилотников в 2023 году превысит 6 тыс. штук

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Источник изображения: Екатерина Адамова/ ТАСС

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак сообщил, что в 2023-2024 годах отрасль создания беспилотников включат в балльную систему поддержки промышленности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Производство гражданских беспилотников (БАС) в текущем году составит более 6 тыс. штук. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак в кулуарах ЦИПР-2023.

"По той информации, которую мы видим, мы прогнозируем, что объем производства БАС в нашей стране составит не менее 6,1 тыс. штук, включая все классы и типы, но возможно эти цифры будут больше", - сказал он, отметив, что данных за прошлый год как таковых не существует, потому что отрасль на тот момент еще не была настолько развитой и масштабной, чтобы вести поштучную статистику.

При этом Шпак добавил, что отрасль создания беспилотников "однозначно" будет включена в балльную систему поддержки промышленности в 2023-2024 годах.

В конце апреля сообщалось, что Минпромторг подготовил проект стратегии развития беспилотной авиации Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщал, что оценка спроса на беспилотные летательные аппараты до 2030 года составляет почти 1 трлн рублей.

ТАСС выступает Генеральным информационным агентством конференции "Цифровая индустрия промышленной России". 

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
БПЛА
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