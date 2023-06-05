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ТАСС

Зеленский заявил о готовности Украины изменить свой мирный план

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Louise Delmotte, Pool

При этом, по словам президента Украины, Киев не намерен учитывать предложения Москвы

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Мирный план, который продвигает Киев, не является окончательным, в него могут внести изменения, но украинские власти не намерены учитывать предложения России. Об этом в четверг заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Он [диалог] очень нужен с теми странами, которые хотят присоединиться к этому [мирному] процессу. И я очень заинтересован, чтобы свои инициативы [другие] страны привносили, но на наш базис, на нашу платформу. Я не говорю, что она окончательная, потому что это дипломатия. <...> Они имеют полное право, и мы благодарны, если они придут к нам, не навязывая, а предлагая", - сказал он журналистам на полях саммита Европейского политического сообщества, организованного в Молдавии. При этом Зеленский заявил, что не намерен принимать российские мирные предложения.

"Мирная формула может быть только нашей", - добавил украинский лидер.

Выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, Зеленский заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них значатся обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех" и восстановление территориальной целостности Украины. Президент вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Украина хочет добиться создания международного механизма для возмещения ей убытков от боевых действий за счет российских активов.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не отказывается от переговоров, но диалог по ситуации вокруг Украины может состояться только при учете законных российских интересов и озабоченностей. 

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Страны
Молдавия
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
Ядерный щит
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