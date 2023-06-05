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ИноСМИ

США превратили Европу в военный инструмент. На очереди Азия

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Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

GT: НАТО усилит военное присутствие в Азии

НАТО намерена усилить присутствие в Азии, пишет GT. США хотят превратить Индо-Тихоокеанский регион в военный инструмент, как они сделали это с Европой. Япония уже заявила о планах по открытию офиса альянса в Токио.

Российской-украинский конфликт затягивается. Конца этому длящемуся 16 месяцев вооруженному противостоянию не видно, и совершенно непонятно, как оно закончится. Но после начала боевых действий один вопрос немного прояснился. Стало понятно, что США будут и дальше использовать свою военную мощь для сохранения гегемонии. А это значит, что НАТО будет расширяться, выходя за пределы Европы. Короче говоря, Соединенные Штаты продолжают превращать Европу и Запад в свой военный инструмент, и результаты таких действий трагические.

Сейчас основополагающий вопрос заключается в том, какие потери и издержки несет население Украины и России. Дома можно восстановить. Но потерявшие близких семьи навсегда останутся неполными. Каковы бы ни были причины конфликта, мы должны признать правоту России, которая уверена, что, если бы НАТО, получающая от США 16 процентов своего бюджета, в период с 2000 по 2020 годы не подбиралась все ближе к российской границе, этого вооруженного конфликта не случилось бы. Помните, как бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер в 1990 году уверял советского руководителя Михаила Горбачева, что альянс "ни на дюйм" не продвинется в восточном направлении? Что НАТО сохранит свое присутствие в Германии, однако не станет проводить экспансию на восток? Теперь над этими заявлениями насмехаются, называя их "неофициальными" обещаниями, которые Россия не сумела превратить в незыблемое соглашение. Опять же, США никогда не придерживались таких гарантий.

На всей территории США идея о том, что Россия агрессор, стала теперь прописной и неоспоримой истиной. Тот, кто готов в этом усомниться, немедленно становится еретиком. Но в других регионах мира часто говорят о решимости США расширять присутствие НАТО в Европе и за ее пределами и не считают эту организацию такой, как о ней говорят ее сторонники. В то же время звучат вопросы о том, думает ли НАТО о расширении своих полномочий за пределами Европы. Например, не стремится ли альянс к установлению своего присутствия в Восточной Азии?

Если ответить на него коротко, то да. В середине мая CNN сообщила, что японское правительство провело переговоры с руководством НАТО об открытии в Японии бюро по связям с этим блоком. Один японский представитель заявил, что из-за российской "агрессии" на Украине мир стал "более нестабильным". Поэтому НАТО подобно рыцарю на белом коне прискачет в этот регион и обеспечит его безопасность.

Один научный сотрудник из вашингтонского аналитического центра Defense Priorities заявил, что "НАТО нечего делать в Индо-Тихоокеанском регионе. Альянс должен держаться своего североатлантического региона и не разжигать пожары на другом конце света". С аналогичными доводами выступило издание Responsible Statecraft, отметив, что страны альянса, склонные к менее конфронтационному отношению к Китаю, наверняка будут уязвлены тем, что блок видит в Азии потенциальную сферу влияния.

Нет сомнений, что за идеей прихода НАТО в Азию стоят Соединенные Штаты Америки.

НАТО не раз демонстрировала, что будет появляться в местах, весьма далеких от Европы. Альянс участвовал в войне в Афганистане, и один его бывший официальный представитель утверждал, что эта организация все чаще преследует нереальные цели, руководя военными действиями, которые осложнены слабостью разведки и неверными представлениями о целях войны. Американские граждане прекрасно понимают, что из-за таких ошибок в суждениях были напрасно потрачены триллионы американских долларов, а тысячи людей погибли.

Десять с лишним лет тому назад натовские войска бомбили Ливию. Журнал Foreign Policy в своей редакционной статье утверждал, что НАТО неизменно отказывается признавать урон, нанесенный ее бомбами ливийскому населению, и это поставило грязное пятно на ее репутации. Точно так же ни один американский руководитель не стремится призвать к ответу тех, кто несет ответственность за гибель невинных людей в Ливии. Если США согласятся на такой шаг, им также придется признаться в убийствах гражданского населения в Афганистане.

А еще есть Африка. Несмотря на ужасные результаты в Ливии, НАТО ужом проползла через Северную Африку в центр континента. Один критик заявил: "На континенте нарастает неприятие военной агрессии Запада". Такое положение вещей объясняет, почему многие африканские страны не хотят осуждать действия России на Украине.

В предстоящие месяцы западным странам, потратившим миллиарды долларов на поставку Украине современного оружия для борьбы с русскими, придется ответить, пожалуй, на самый важный вопрос. Какое представление сложится о них в Южной Азии, Африке и в других частях света, где к их заявлениям о демократии и мире относятся весьма скептически? И каким будет отношение к НАТО, ведь есть масса свидетельств, что этот блок несет ответственность за кровопролитие в далеких от Европы местах? И наконец, о чем должны задуматься американские руководители, когда им станет ясно, что миллиарды людей во всем мире видят в США не оплот мира, а стремящегося к войне монстра?

Автор статьи: Энтони Моретти (Anthony Moretti)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Афганистан
Германия
Китай
Ливия
Россия
США
Украина
Япония
Проекты
2020-й год
NATO
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