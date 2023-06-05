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Финны заверяют, что забор на границе с Россией будет совсем не детсадовским

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Международная выставка Securika Moscow
Международная выставка Securika Moscow.
Источник изображения: © РИА Новости Кирилл Каллиников

Itä-Savo: для контроля за границей с Россией финны установят на заборе тысячи видеокамер

Необходимость в пристальном надзоре за работой российско-финской границы в ближайшие годы не уменьшится, а скорее возрастет, пишет Itä-Savo. Поэтому пограничная служба Финляндии настаивает на необходимости строительства забора и стремится развеять слухи о том, что на границе будет построено "очень хлипкое сооружение".

Редакционная статья

30 мая Пограничная служба Финляндии продемонстрировала забор, построенный у восточной границы в Иматре. Строительство тестового участка ограждения началось весной и еще не завершилось окончательно.

Пограничная служба хотела развеять слухи о том, что на границе якобы будет построено очень хлипкое сооружение. Такие предположения возникли после того, как служба опубликовала фотографии тестового участка ограждения две недели назад. Забор раскритиковали в соцсетях: пользователи сравнили тестовый участок забора с ограждением собачьей площадки или детского сада.

На самом деле забор представляет собой прочную конструкцию высотой три метра. По его верхнему краю с обеих сторон идет колючая проволока. Совсем не похоже на заборчик во дворе детского сада.

Конечно, этот проект привлекал к себе внимание и раньше. Критики называют его бессмысленным. Недовольства добавляют и расходы на строительство, которые оцениваются минимум в 380 миллионов евро. Решение о строительстве ограждения было основано на предложении Пограничной службы. Когда правительство решило профинансировать строительство, оценка необходимости возведения забора основывалась на оценке Пограничной службы. Неспециалисту трудно понять необходимость ограждения для общего контроля восточной границы. Главная цель этого проекта — сократить число случаев незаконного пересечения границы.

Большая и дорогостоящая конструкция может показаться чрезмерной, однако важно помнить, почему вообще возникла эта идея. Спецоперация России на Украине, которая длятся уже больше года, резко изменила характер восточной границы. Сейчас финская граница проходит между военным альянсом НАТО и Россией. Необходимость в пристальном надзоре за работой границы в ближайшие годы не уменьшится, а скорее возрастет.

Главная задача ограждения — предотвращать случаи незаконного проникновения на территорию страны. Число таких случаев может увеличиться из-за попыток России оказать гибридное влияние на Финляндию, а также из-за возможных внутренних беспорядков в России.

Для контроля за 200-километровым участком границы на заборе будут установлены тысячи видеокамер.

Поскольку забор будет предотвращать незаконное передвижение на определенном участке, пограничная охрана сможет сосредоточиться на контроле более тысячи километров, которые не будут ограждены. Работы на границе будет достаточно, ведь условия могут быстро меняться.

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