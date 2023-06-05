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ТАСС

Байден заявил, что США передают Украине предупреждения о ракетных ударах РФ

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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент признал, что поддержка Киева со стороны коллективного Запада обеспечивается во многом благодаря возможностям ВВС и Космических сил США

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты передают Украине в том числе предупреждения о ракетных ударах России. Это подтвердил американский президент Джо Байден, выступая в четверг перед выпускным курсом Академии ВВС США в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо).

Глава государства признал, что поддержка Киева со стороны коллективного Запада обеспечивается во многом благодаря возможностям ВВС и Космических сил США. "ВВС и Космические силы США являются хребтом этой операции, обеспечивая воздушные перевозки, ноу-хау в сфере логистики, перебрасывая артиллерию и боеприпасы, боевые машины, противотанковые системы и средства противовоздушной обороны, обеспечивая предупреждения о ракетном нападении, разведку космического базирования, поддерживая связь [Вооруженных сил Украины]. Ни одна другая страна мира, всего мира, не располагает таким потенциалом поддержки [боевых действий], как наша", - заявил Байден.

Руководство в Москве неоднократно указывало на то, что США и Запад фактически ведут на Украине чужими руками войну с Россией. Как заявил в конце мая в программе "Москва. Кремль. Путин" министр иностранных дел России Сергей Лавров, Запад, по сути, демонстрирует безоглядную поддержку нынешних властей в Киеве. Глава МИД обратил внимание на то, что "в политологических кругах Запада уже идет разговор о том, чтобы Россию "деколонизировать". "Имея в виду расчленение нашей страны. Игра с огнем. Здесь никаких сомнений быть не может. Надеюсь, что разумные люди все-таки будут отходить от безоглядной поддержки неонацистского режима, который сам Запад и создал", - подчеркнул Лавров. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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