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ТАСС

Макрон и Зеленский поручили МО представить программу подготовки пилотов для Киева

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Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже. 8 февраля 2023 года.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже. 8 февраля 2023 года.
Источник изображения: © AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND

Эта работа будет представлена на рассмотрение будущего заседания министров обороны в Рамштайне

ПАРИЖ, 1 июня. /ТАСС/. Президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский поручили министрам обороны представить программу подготовки пилотов истребителей и авиамехаников для Киева. Об этом говорится в совместном заявлении двух лидеров, распространенном в четверг Елисейским дворцом по итогам их беседы в Молдавии на полях саммита Европейского политического сообщества.

"Учитывая параллельные консультации с США и другими странами, мы поручили нашим министрам обороны подготовить формат и механизм обучения пилотов и авиамехаников", - отмечается в заявлении.

"Эта работа будет проводиться на основе потребностей украинской стороны и будет представлена на рассмотрение будущего заседания министров обороны в Рамштайне", - указывается в декларации лидеров. Присутствовать на этом совещании приглашены все страны, участвующие в инициативе по подготовке пилотов истребителей для Украины, отмечается в заявлении. 

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Страны
Молдавия
США
Украина
Франция
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