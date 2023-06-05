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В США потеряли миллион запчастей для F-35

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Источник изображения: Фото: vbs.admin.ch

Министерство обороны США и корпорация Lockheed Martin за последние пять лет потеряли более одного миллиона запчастей, предназначенных для истребителя пятого поколения F-35, на общую сумму не менее 85 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на отчет Счетной палаты Соединенных Штатов сообщает Defense News.

Аудиторы отметили, что у американского правительства нет собственной системы отслеживания поставок деталей, поэтому федеральные чиновники не знают, сколько в действительности имеется на хранении запасных частей, предназначенных для самолета. Проверяющие не исключают, что потеряно может быть значительно больше деталей, чем один миллион.

Издание отмечает, что потеря деталей вызывает разногласия между Минобороны США и Lockheed Martin в вопросе того, каким образом расценивать возникшую ситуацию.

В корпорации заметили, что работают с Агентством по управлению оборонными контрактами для предоставления документов, подтверждающих утилизацию деталей, которые обслуживающий персонал мог счесть «излишними, устаревшими или непригодными».

В том же отчете регулятора говорится, что Lockheed Martin в ближайшие десятилетия может потребоваться провести дополнительный капитальный ремонт двигателей истребителей пятого поколения F-35, который обойдется в 38 миллиардов долларов.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
Истребитель 5 поколения
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