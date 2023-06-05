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ТАСС

Келин: мощности по производству западной техники на Украине станут целями для ударов РФ

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Андрей Келин
Андрей Келин.
Источник изображения: militarynews.ru

Посол России в Британии при этом отметил, что говорить о запуске производственных объектов британского оборонного гиганта на территории Украины пока еще преждевременно

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Производственные объекты британской оружейной компании BAE Systems в случае их размещения на территории Украины станут законными целями для ударов ВС РФ. Об этом в четверг заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

"Такие мощности по производству западной техники, даже если это когда-то и состоится, станут нашими законными целями для ударов, еще, видимо, на ранних стадиях", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

При этом Келин заметил, что говорить о запуске производственных объектов британского оборонного гиганта на территории Украины пока еще преждевременно. "Пока речь лишь идет об открытии офиса в Киеве, не более того", - подчеркнул посол.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что встретился в Киеве с исполнительным директором крупнейшего британского военно-промышленного предприятия BAE Systems Чарльзом Вудберном и обсудил с ним создание на украинской территории мощностей для производства и ремонта продукции этой компании.

Объем военной помощи, которую Лондон оказал Киеву после начала специальной военной операции РФ на Украине, достигает 4,6 млрд фунтов стерлингов (5,8 млрд долларов). По этому показателю Великобритания занимает второе место среди партнеров Украины. Среди военной техники, которую Лондон передал Киеву, 14 танков Challenger 2 ("Челленджер-2") и бронебойные танковые боеприпасы с сердечниками из обедненного урана. 

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Великобритания
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