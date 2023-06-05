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Известия.ru

Военный эксперт заявил об обеспокоенности США строительством атомных ледоколов РФ

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Военный эксперт Дандыкин: США беспокоятся из-за строительства атомного ледокольного флота РФ

Военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин 1 июня прокомментировал «Известиям» информацию газеты The New York Times о том, что изменение климата ускоряет и усиливает конкуренцию в Арктике России, Китая и Запада, при этом США опасаются, что Москва нанесет «красный правый хук» Вашингтону в этом регионе.

«Льды тают медленно. Поэтому Россия продолжает строить атомный ледокольный флот. Строительство этого флота и круглогодичная навигация по Севморпути их (США. — Ред.) волнует гораздо больше. Разумеется, они об этом не сказали, а говорят о потеплении. А Северный флот развивается. Но и американцы не дремлют, увеличивают свои силы на Аляске, и воздушные, и сухопутные. Строят потихоньку свой ледокольный флот. Это очередная заявка, чтобы показать, что мы в Арктике усиливаемся», — сказал эксперт.

Дандыкин добавил, что через проливы между Гренландией, Исландией и Великобританией Северный флот проходил и в советское время, через все рубежи противолодочной обороны.

«Для того он и существует, чтобы заниматься не только Арктикой, но и Атлантикой, если потребует обстановка», — заключил он.

31 мая обозреватель газеты The New York Times Стивен Эрлангер написал, что модернизированный российский Северный флот может пройти через проливы между Гренландией, Исландией и Великобританией (этот путь в НАТО обозначен как «красный правый хук»), чтобы перерезать морские пути и подводные кабели. Это создаст серьезную угрозу Восточному побережью США, отметил журналист.

Ранее в мае посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов отмечал, что конфликтность в Арктическом регионе повышается и это вызывает сожаление российской стороны.

Также Корчунов указывал, что наращивание военного потенциала НАТО в Арктике может привести к эскалации в регионе. Он также отметил усиление курса Запада на противоборство и конфронтацию.

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