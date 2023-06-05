Войти
РИА Новости

Медведев отметил фантастический уровень выпуска военной техники в России

767
0
0
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Медведев: Россия вышла на фантастический уровень выпуска военной техники

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия по большинству параметров выпуска военной техники вышла на уровень, который казался фантастическим, выпустив свыше 600 танков, а с начала года в ряды Вооруженных сил приняли более 134 тысяч человек, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Мы по большинству параметров выпуска военной техники, специальной техники, средств поражения вышли на тот уровень, который какое-то время назад казался фантастическим... Только в этом году наша промышленность выпустила больше 600 танков", - заявил Медведев в ходе рабочей поездки в Волгоградскую область, разместив запись в соцсети "ВКонтакте".

Кроме того, он подчеркнул, что по данным минобороны России, с 1 января по 31 мая 2023 года ряды Вооруженных сил пополнили более 134 тысяч человек.

Ранее Медведев сообщал, что с 1 января по 19 мая в ряды Вооруженных сил РФ приняты на контракт и в рамках добровольных формирований 117,4 тысячи человек.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
Похожие новости
24.03.2023
Эксперт рассказал о стратегии США в Черном море
30.08.2018
Вице-премьер Борисов возглавил Морскую коллегию при правительстве РФ
28.07.2015
Космическая карта
13.07.2012
Таджикистан потребовал за военную базу РФ 250 миллионов долларов в год
26.01.2012
Президент РФ отметил труд коллектива корпорации "Тактическое ракетное вооружение", отмечающей 10-летний юбилей
09.10.2009
Минобороны закупило бомбардировщики и вертолеты на сэкономленные деньги
15.10.2008
Пятерка от верховного
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.06 18:27
  • 38
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 05.06 16:54
  • 50564
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.06 16:09
  • 1
Россия исследует Северное море — Великобритания готовится к диверсиям
  • 05.06 16:04
  • 1
Медведев отверг возможность изменения возникшего после начала СВО дискурса развития страны
  • 05.06 15:55
  • 1
Рой Starlink заметили в небе над Белгородом. Есть ли связь между спутниками Илона Маска и обстрелами российских городов?
  • 05.06 15:23
  • 2482
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.06 15:07
  • 1
Самолетам Ил-76МД присвоили имена "Город-герой Тула" и "Андрей Зеленко"
  • 05.06 14:43
  • 93
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.06 12:24
  • 4
ВКС России поставлен новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 03.06 17:24
  • 3
Источник: в России создают новую РСЗО "Сарма" с "умными" боеприпасами
  • 03.06 12:15
  • 47
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 03.06 10:47
  • 1
"Сигнал подан". Как США подтолкнули мир к ядерной войне
  • 03.06 10:29
  • 1
МО РФ: продолжаются случаи наведения боевых систем самолетов США против ВКС России в Сирии
  • 03.06 10:27
  • 1
Первый полет иранского легкого транспортного самолета Simorgh
  • 02.06 08:38
  • 1
Россия начала действовать, и в Финляндии задумались