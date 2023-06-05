Медведев отметил фантастический уровень выпуска военной техники в России

Медведев: Россия вышла на фантастический уровень выпуска военной техники

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия по большинству параметров выпуска военной техники вышла на уровень, который казался фантастическим, выпустив свыше 600 танков, а с начала года в ряды Вооруженных сил приняли более 134 тысяч человек, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Мы по большинству параметров выпуска военной техники, специальной техники, средств поражения вышли на тот уровень, который какое-то время назад казался фантастическим... Только в этом году наша промышленность выпустила больше 600 танков", - заявил Медведев в ходе рабочей поездки в Волгоградскую область, разместив запись в соцсети "ВКонтакте".

Кроме того, он подчеркнул, что по данным минобороны России, с 1 января по 31 мая 2023 года ряды Вооруженных сил пополнили более 134 тысяч человек.

Ранее Медведев сообщал, что с 1 января по 19 мая в ряды Вооруженных сил РФ приняты на контракт и в рамках добровольных формирований 117,4 тысячи человек.