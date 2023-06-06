Беспилотник для одного полета

Американские аппараты Switchblade предназначены для разведки, но в случае обнаружения важной цели оператор имеет возможность нанести по ней удар, пожертвовав дроном. Фото с сайта www.dvidshub.net.

Разные версии дронов-камикадзе нашли свои ниши в небесах

События последних лет убедительно доказывают, что дроны-камикадзе все прочнее занимают нишу массовых высокоточных средств поражения различных объектов, техники и живой силы противника. В России, первоначально запоздав с их разработкой и внедрением, также стали активно развивать эту сферу военных технологий и уже достигли значительных успехов.

Удешевление и массовое применение высоких технологий привело к появлению и все большему распространению в мире такого класса беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), как «дроны-камикадзе» – то есть беспилотники с интегрированной боевой частью. Их еще называют барражирующими боеприпасами, хотя этот последний термин не совсем подходит для некоторых модификаций указанных БПЛА.

ДОСТАТОЧНО ДЕШЕВЫЕ, СРАВНИТЕЛЬНО ПРОСТЫЕ

В ежегодном справочнике по вооруженным силам стран мира «Военный баланс» (The Military Balance 2023) отмечается, что большинство подобных аппаратов отличают небольшие размеры, относительно невысокие скорости, активное использование при их изготовлении материалов, которые не отражают радиосигнал и т.д.

Все это делает их достаточно сложными целями для систем противовоздушной обороны (ПВО). Особенно для систем, разработанных еще в XX веке и рассчитанных в первую очередь на поражение пилотируемых самолетов, вертолетов и крупных крылатых ракет.

При этом дроны-камикадзе отличаются еще одним важным достоинством: они не требуют дорогих и сложных носителей и пусковых установок. Что отличает их от высокоточных авиационных средств поражения, так как стоимость современных боевых самолетов крайне высока. Некоторые дроны-камикадзе и вовсе могут запускаться с компактных переносных или импровизированных пусковых установок.

По данным британского специализированного издательства Jane’s Information Group, в ходе боевых действий дроны-камикадзе могут как помогать подавлять ПВО и авиацию противника для завоевания господства в воздухе, так и использоваться для ударов по противнику даже в условиях его превосходства в воздухе.

В последнем случае особо стоит отметить еще и такой фактор: обеспечение защиты от таких аппаратов зачастую требует непропорционально высоких расходов по сравнению с расходами на сами дроны-камикадзе. К тому же стоимость таких беспилотников во многих случаях несравнимо ниже стоимости тех зенитных или авиационных ракет, которые тратятся на их поражение.

Данные открытых источников показывают, что подобные беспилотники израильского производства применялись Азербайджаном в ходе второй карабахской войны осенью 2020 года. Йеменскими хуситами с помощью дронов-камикадзе иранской разработки были поражены объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

Изучение баз данных Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ) позволяет утверждать, что многообразие известных дронов-камикадзе очень велико: от аппаратов вроде турецких квадрокоптеров Kargu, что могут работать не более получаса в радиусе 5–10 км от оператора, и до иранских дронов Shahed-136, имеющих дальность, по некоторым оценкам, порядка 2000–2200 км.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

Точная классификация дронов-камикадзе до сих пор остается не совсем определенной.

Исследователи американской неправительственной исследовательской организации «Джеймстаунский фонд» (The Jamestown Foundation) выделяют три основные группы дронов-камикадзе.

Первую из них составляют беспилотники, которые предназначены для поражения прежде всего целей, заданных перед запуском. Такие дроны-камикадзе имеют очень ограниченные возможности по поиску конкретной цели для атаки в режиме барражирования.

Например, йеменские хуситы для проведения атак по целям в глубине территории Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов используют беспилотники Samad-3, которые могут лететь на дальность порядка 1500 км со скоростью до 200–250 км/ч и нести боевую часть в 18 кг. Так как на этих БПЛА отсутствует спутниковая система связи, а по пути нет ретрансляторов радиосигнала, то ими в любом случае невозможно напрямую управлять и наводить эти аппараты на цель. Поэтому дроны запускаются на такую дальность по заранее заданным целям и летят по запрограммированным маршрутам, ориентируясь на спутниковую и инерциальную навигационные системы. Учитывая, что это их основной режим применения, их даже нельзя назвать в полной мере барражирующими боеприпасами.

Вторую группу формируют беспилотники, которые ориентированы в первую очередь на поиск целей в режиме барражирования в автономном режиме с помощью установленных на них головок самонаведения (ГСН). Такие дроны-камикадзе обычно настраиваются на определенный тип целей, на который ориентируется их ГСН.

Классическим примером такого дрона является израильский Harpy, предназначенный для поражения радиолокационных станций (РЛС) противника. Этот аппарат запускается в определенный район и патрулирует там до того момента, как ГСН обнаружит сигналы РЛС, после чего дрон летит на источник радиолокационного излучения и поражает его.

Наконец, третью группу составляют беспилотники, которые осуществляют разведку, поиск целей – и в случае необходимости их последующее уничтожение под непосредственным контролем оператора.

В качестве типичных примеров можно привести китайские БПЛА CH-901, израильские Harop и SkyStriker, американские Switchblade и др.

Опять же надо повторить, что границы между этими группами остаются нечеткими, потому что можно встретить случаи, когда дроны-камикадзе имеют опциональную возможность установки оптико-электронной системы, но зачастую эта возможность не используется – прежде всего для удешевления нанесения ударов. Бывает также, что на базе одного беспилотника выпускаются разные его вариации. Классическим пример – выпускавшийся много лет иранский БПЛА Ababil-2, который существует в вариантах разведчика, дрона-мишени и дрона-камикадзе.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ

Необходимо признать, что в России серьезной разработкой и внедрением дронов-камикадзе занялись поздно, поэтому пришлось догонять те страны, где заблаговременно занялись этим направлением. Ведущим российским разработчиком и производителем в этой сфере выступает группа компаний ZALA AERO, которая с 2015 года входит в АО «Концерн «Калашников». Сейчас известно о трех дронах-камикадзе от ZALA AERO: это КУБ-БЛА, «Ланцет-1» и «Ланцет-3».

Достоверно известно, что КУБ-БЛА впервые был представлен в столице ОАЭ Абу-Даби на Международной выставке вооружений IDEX 2019, хотя его разработка и испытания начались за несколько лет до этого. Известно, что первые случаи применения КУБ-БЛА состоялись еще в 2015 году.

КУБ-БЛА представляет собой небольшой беспилотник, созданный по схеме «летающее крыло» с толкающим воздушным винтом. Он способен находиться в воздухе 30 минут, летать со скоростью до 130 км/ч и нести полезную нагрузку массой 3 кг, которая включает и собственно боевую часть. Поражение наземных целей этот аппарат может осуществлять как по заданным вручную координатам, так и по изображению с целевой нагрузки наведения.

Судя по видео от производителя, запуск аппарата осуществляется с катапульты, а атака на цель может производиться путем практически отвесного пикирования и поражения цели сверху. Производитель отмечает бесшумность применения КУБ-БЛА, которая связана с использованием электрического двигателя.

В 2021 году сообщалось, что КУБ-БЛА прошел все испытания, был рекомендован к принятию на вооружение Российской армии и его серийные поставки ожидались ориентировочно в текущем 2022 году. Также была испытана морская модификация КУБ-БЛА, которую, как заявлено, можно запускать даже с десантно-штурмовых катеров.

Беспилотник «Ланцет-1» от ZALA AERO также имеет толкающий воздушный винт и электрический двигатель для бесшумности, но внешне он сильно отличается от КУБ-БЛА. Этот барражирующий боеприпас создан по схеме двойного икс-образного оперения и имеет вытянутый сигарообразный фюзеляж со встроенной оптико-электронной системой в носовой части. Телевизионный канал связи позволяет оператору контролировать успешность поражения цели. Также «Ланцет-1» может запускаться и по заданным координатам. «Ланцет-1» может летать на скорости до 110 км/ч в течение 30 минут и несет полезную нагрузку массой в 1 кг.

Интересна судьба еще одного барражирующего боеприпаса от ZALA AERO – «Ланцет-3», который в 2019 году был представлен вместе с «Ланцет-1» и выглядел как его увеличенная версия с массой полезной нагрузки в 3 кг и продолжительностью полета в 40 минут.

Известно, что «Ланцеты» испытывались в Сирии. Но со временем стали появляться отдельные кадры с поражением полевых командиров боевиков и других важных целей с помощью какого-то неизвестного до этого дрона-камикадзе. Хотя на первоначальных кадрах сложно было разглядеть черты аппарата в подробностях, этот беспилотник чем-то походил на представленные ранее «Ланцеты», но имел вместо двух симметричных икс-образных крыльев в середине и хвостовой части одно большое икс-образное крыло в середине и небольшое икс-образное оперение в хвостовой части.

В середине февраля 2022 года по позициям террористов в Сирии испытывалась новая, глубоко модернизированная версия барражирующего боеприпаса «Ланцет-3», у которой была заявлена в точности такая же аэродинамическая схема, как у этих неизвестных дронов-камикадзе. Сообщалось, что эта модернизированная версия «Ланцет-3» обладает увеличенной продолжительностью и дальностью полета, а также способна нести более мощную боевую часть, чем базовая версия.

Американские СМИ проанализировали результаты использования барражирующих боеприпасов «Ланцет» против украинской военной техники. По мнению экспертов, они относятся к числу самых эффективных в российском арсенале. Основными целями «Ланцета» являются дорогостоящие артиллерийские установки и средства ПВО, которые используют Вооруженные силы Украины.

В частности, говорится, что атакам «Ланцетов» подверглись буксируемые и самоходные орудия, зенитные ракетные пусковые установки, радиолокационные машины и станции для управления беспилотниками Bayraktar. Также зафиксированы попадания в танки и в бронетранспортеры. Кроме того, «Ланцеты» использовались против грузовиков и внедорожников. Представляется, что эти последние случаи, по всей видимости, были связаны с тем, что изначально намеченные важные цели были потеряны к моменту появления «Ланцетов» и их направили против менее ценной техники, оказавшейся поблизости.

В заключение необходимо сказать: военные конфликты последних лет раз за разом доказывают, что нельзя пренебрегать важностью беспилотных аппаратов различных классов. Свою нишу среди них заняли и дроны-камикадзе. Причем эта ниша будет расти и расширяться и дальше – особенно в связи с активно идущей в разных странах отработкой технологий применения так называемого роя беспилотников в военных целях.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.