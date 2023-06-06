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ТАСС

Эксперт: ИИ в ближайшие 10 лет возьмет под контроль безопасность космических аппаратов

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Спутник на Земной орбите
Спутник на Земной орбите.
Источник изображения: © Fotolia / Andrey Armyagov

Подобные системы контроля могут также управлять роботами на борту для обслуживания аппарата, считает специалист Центра компетенций НТИ "Цифровое материаловедение" МГТУ им. Н. Э. Баумана Григорий Соколов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) заменят ручную часть контроля безопасности космических аппаратов и жизнеобеспечения экипажей в течение ближайших 10 лет за счет способности анализа данных тысяч датчиков и построения прогнозов работы оборудования. Такое мнение в четверг высказал ТАСС специалист по работе с большими данными Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Цифровое материаловедение" МГТУ им. Н. Э. Баумана Григорий Соколов.

Такие ИИ-системы позволяют за счет предиктивного анализа предсказывать состояние систем космического аппарата на часы и дни вперед.

"Космические аппараты оснащены супертехнологичным оборудованием, тысячами датчиков. Для контроля состояния этих аппаратов есть два пути. Первый - человек отслеживает показатели, фиксирует аномалии и отклонения. Но он не может одновременно мониторить большое количество датчиков. Кроме того, не всегда есть явная связь между элементами системы. Второй путь - ИИ анализирует сотни, тысячи и десятки тысяч датчиков, находит скрытые взаимосвязи, корреляцию. В течение 10 лет ИИ может полностью взять на себя вопрос жизнеобеспечения [и безопасности] космических аппаратов", - рассказал Соколов на полях на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.

Подобные системы контроля могут также управлять роботами на борту для обслуживания аппарата, считает эксперт.

"Системы на основе ИИ уже активно применяются основными космическими державами, в том числе и Россией. ИИ способен прогнозировать и предупреждать о различных аварийных ситуациях и вероятности выхода из строя оборудования, при этом риски ошибок персонала, вызванных усталостью, болезнью и другими факторами, сводятся к минимуму", - добавил он.

Восьмая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. В рамках тематических треков участники обсуждают вопросы цифровой независимости российской промышленности, взаимодействие бизнеса, науки и государства, а также совершенствование и распространение отечественного софта и другие темы. Организатором конференции выступает компания "ОМГ". Стратегические партнеры - госкорпорации "Ростех" и "Росатом", "Ростелеком" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительства Москвы и правительства Нижегородской области. ТАСС - генеральное информационное агентство конференции. 

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