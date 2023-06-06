Эксперт: ИИ в ближайшие 10 лет возьмет под контроль безопасность космических аппаратов

Подобные системы контроля могут также управлять роботами на борту для обслуживания аппарата, считает специалист Центра компетенций НТИ "Цифровое материаловедение" МГТУ им. Н. Э. Баумана Григорий Соколов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) заменят ручную часть контроля безопасности космических аппаратов и жизнеобеспечения экипажей в течение ближайших 10 лет за счет способности анализа данных тысяч датчиков и построения прогнозов работы оборудования. Такое мнение в четверг высказал ТАСС специалист по работе с большими данными Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Цифровое материаловедение" МГТУ им. Н. Э. Баумана Григорий Соколов.

Такие ИИ-системы позволяют за счет предиктивного анализа предсказывать состояние систем космического аппарата на часы и дни вперед.

"Космические аппараты оснащены супертехнологичным оборудованием, тысячами датчиков. Для контроля состояния этих аппаратов есть два пути. Первый - человек отслеживает показатели, фиксирует аномалии и отклонения. Но он не может одновременно мониторить большое количество датчиков. Кроме того, не всегда есть явная связь между элементами системы. Второй путь - ИИ анализирует сотни, тысячи и десятки тысяч датчиков, находит скрытые взаимосвязи, корреляцию. В течение 10 лет ИИ может полностью взять на себя вопрос жизнеобеспечения [и безопасности] космических аппаратов", - рассказал Соколов на полях на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.

Подобные системы контроля могут также управлять роботами на борту для обслуживания аппарата, считает эксперт.

"Системы на основе ИИ уже активно применяются основными космическими державами, в том числе и Россией. ИИ способен прогнозировать и предупреждать о различных аварийных ситуациях и вероятности выхода из строя оборудования, при этом риски ошибок персонала, вызванных усталостью, болезнью и другими факторами, сводятся к минимуму", - добавил он.

Восьмая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. В рамках тематических треков участники обсуждают вопросы цифровой независимости российской промышленности, взаимодействие бизнеса, науки и государства, а также совершенствование и распространение отечественного софта и другие темы. Организатором конференции выступает компания "ОМГ". Стратегические партнеры - госкорпорации "Ростех" и "Росатом", "Ростелеком" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительства Москвы и правительства Нижегородской области. ТАСС - генеральное информационное агентство конференции.