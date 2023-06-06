Мертворожденную украинскую САУ 2С22 "Богдана" попытались модернизировать

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Украинская САУ 2С22 "Богдана" прошла модернизацию - она получила новое шасси с другой бронированной четырехдверной кабиной.

Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие"), разработкой занималась частная киевская компания "Украинская бронетехника".

Похожие наработки были ранее использованы на СБА "Варта" и колесных платформах, использовавшихся на начальном этапе создания противокорабельного ракетного комплекса Р-360 "Нептун".

Переход на другой автомобиль объясняется желанием избавиться от выявленных в ходе испытаний недостатков вездехода КрАЗ-63221. На самом деле, расположенный в Кременчуге завод на данный момент объявлен банкротом и лишен государственных заказов.

Интересно, что в 2021 году создатели "Нептуна" решили изготавливать пусковые установки, командные пункты и транспортно-заряжающие машины на основе трех- и четырехосных модификаций Tatra T815.

В этом году на международной оружейной выставке IDEX-2023 в Абу-Даби и разработчики "Богданы" презентовали версию также на чешской базе, но пока все ограничилось лишь выпуском рекламных проспектов. На деле же пришлось подбирать наработки от "Украинской бронетехники".

Несмотря на громкие заявления правительственных чиновников о начале серийного производства этих САУ, пока по-прежнему речь идет об одном- единственном экземпляре, у которого время от времени меняют какие-то узлы и агрегаты.

Даже если на территории одной из сопредельных стран и удастся организовать сборку 2С22, несколько таких машин погоды не сделают, и это производство будет иметь лишь пропагандистское значение.