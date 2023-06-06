Лазеры будут уничтожать дроны и ослеплять спутники

Новые боевые комплексы скоро покажут свои возможности

Одним из перспективных средств противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) сейчас считаются лазерные комплексы. У этого вида оружия, как и у всех других, есть свои достоинства и недостатки. Но сейчас уже в целом ряде стран создаются боевые лазерные комплексы, которые либо непосредственно предназначены для противодействия БПЛА, либо могут использоваться среди прочего и с этой целью.

КАК РАБОТАЕТ ЛАЗЕР

Не исключение здесь и Россия, которая со времен СССР занимает лидирующие позиции в разработке лазерных комплексов вооружений. Что неудивительно: впервые принцип работы квантового генератора (класса устройств, в число которых входит и лазер) описали советские физики Николай Басов и Александр Прохоров в 1952 году. А первую работающую модель его создал американец Чарльз Таунс в 1953-м. Позднее все трое ученых получили за эти работы Нобелевскую премию по физике (1964).

Само слово «лазер» – это акроним (аббревиатура, которая произносится слитно, а не «по буквам») от английского названия устройства: LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, «усиление света посредством вынужденного (индуцированного) излучения»). Лазер представляет собой оптический квантовый генератор, то есть источник когерентного монохроматического света с высокой направленностью светового луча. С момента запуска первого лазера в 1960 году различные виды лазеров нашли широкое применение в науке, в промышленности, в быту и в прочих сферах. Включая, разумеется, вооружения и военную технику.

Свойства лазерного излучения позволяют создавать узкий направленный луч с контролируемой мощностью, достаточной для физического поражения или уничтожения других объектов на расстоянии путем фокусировки и удержания лазерного луча на цели в течение секунд или долей секунды. В результате достижения высокой плотности энергии в пятне излучения на цели происходят нагрев, возгорание, расплавление или испарение материалов, живых тканей и пр.

ВОЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Неудивительно, что военных давно привлекала идея создания боевых лазерных комплексов. У лазерного оружия действительно много преимуществ. Лазерный луч распространяется со скоростью света, на него не оказывает заметного влияния земная гравитация, у подобного оружия практически нет отдачи, для него не требуются боеприпасы, а только источник энергии и т.д.

Однако у лазерного оружия есть свои проблемные точки и недостатки. Такие как рассеивание и поглощение лазерных лучей в атмосфере и соответственно зависимость от метеоусловий и ряд других. Трудности их преодоления надолго затормозили широкомасштабное внедрение лазеров как средств поражения.

Тем не менее к концу холодной войны ведущие страны активно вели разработки лазеров в целях противоракетной обороны (ПРО) и для ослепления оптико-электронных систем (ОЭС) противника. К примеру, в Советском Союзе для нужд сухопутных войск в конце 1970-х и на протяжении 1980-х годов были созданы и испытаны такие самоходные лазерные комплексы, как «Стилет», «Сангвин» и «Сжатие», предназначенные для противодействия ОЭС.

Окончание холодной войны и распад СССР привели к свертыванию или замораживанию этих и многих других программ по созданию лазерных комплексов. Причем не только у нас, но и в других странах, поскольку шло сокращение военных бюджетов. Но на фоне развития и удешевления технологий в 1990-х и начале 2000-х годов лазеры продолжили постепенно пробивать себе дорогу и приближаться к постановке на вооружение в разных странах мира – в первую очередь как средство противодействия различным ОЭС. Классическим примером можно назвать ослепляющие лазерные комплексы активного противодействия на китайских танках ZTZ-99 (тип 99) и их модернизированные версии ZTZ-99A (тип 99A), которые выпускаются сейчас. Они предназначены для временного или постоянного выведения из строя оптических и оптико-электронных систем различных видов вооружений и военной техники противника. Естественно, при этом могут ослепнуть и люди – операторы вооружений и техники.

СРЕДСТВО ПРОТИВ ДРОНОВ

Сегодня все более острым становится вопрос противодействия беспилотным летательным аппаратам – особенно из-за сложностей, которые испытывают в борьбе с ними традиционные зенитные комплексы. Угроза, исходящая от беспилотников, особенно многочисленных малоразмерных и малозаметных БПЛА, а также от различных высокоточных боеприпасов, которые способны перенасыщать возможности современных зенитных ракетных и артиллерийских комплексов, заставила многие страны искать нетрадиционные способы противодействия.

Конечно, присущие лазерам недостатки никуда не исчезли, но в случае борьбы с БПЛА они зачастую не так сильно выражены. Беспилотные аппараты зависимы от работы их сенсоров, поэтому даже поражения одной только ОЭС дрона может быть достаточно для фактического выведения его из строя.

Кроме того, при изготовлении БПЛА традиционно стараются по максимуму использовать неметаллические материалы для усложнения обнаружения радиолокационными станциями и для удешевления, что может делать их более уязвимыми перед лазерами. Особенно это касается различных коммерческих или самодельных дронов, при изготовлении которых используется много пластика и дерева: они особенно уязвимы перед нагревом и последующим возгоранием или разрушением под воздействием лазерного луча. Невысокая скорость таких дронов позволяет легче удерживать фокусировку лазерного луча на цели.

НОВЕЙШИЕ БОЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Мощность и размеры лазерных комплексов, которые возможно использовать для уничтожения БПЛА, значительно отличаются. Самые легкие комплексы ближнего радиуса действия с лазерами мощностью в пределах 10 кВт фактически специально «затачиваются» под борьбу с малогабаритными низкоскоростными беспилотными летательными аппаратами на расстоянии до 1–2 км.

Яркими примерами подобного оружия могут служить, к примеру, экспериментальный американский лазерный комплекс MEHEL (Mobile Experimental High Energy Laser), мощность которого сейчас составляет 10 кВт, а испытывается он на шасси бронемашины Stryker. Или французский лазерный комплекс HELMA-P мощностью 2 кВт, что хотят принять на вооружение к 2024 году.

Подобные комплексы могут дополнительно комплектоваться также системами радиоэлектронного подавления, которые способны подавлять каналы связи и навигации некоторых атакующих БПЛА до их подлета к радиусу действия лазера, чтобы облегчить последнему работу. Например, по такому принципу работает комплекс ALKA от турецкой компании Roketsan, который комплектуется системой радиоэлектронного подавления и боевым лазером мощностью 2,5 кВт. Способным, по утверждениям разработчика, уничтожать дроны, летящие со скоростью до 150 км/ч на расстоянии до 500 м.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ «РАТЬ»

Есть схожая разработка и в России – это многофункциональный мобильный комплекс для борьбы с беспилотниками «Рать» с системой направленного лазерного уничтожения. Насколько можно судить по информации с официального сайта, в основе комплекса «Рать» изначально лежит комплекс «Кремень» от АО «ЦНИИ «Циклон» дочернего предприятия холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех».

Комплекс «Рать» впервые был представлен на форуме «Армия-2020». В его состав входят радиолокационная и оптико-электронная станции для обнаружения целей, система направленного сверхвысокочастотного (СВЧ) подавления, комплекс автоматического распознавания и подавления телекоммуникационных каналов управления БПЛА, а также собственно система направленного лазерного уничтожения мощностью 1,5 кВт. Все эти системы интегрированы с единой интеллектуальной системой сбора, обработки и отображения информации и установлены на специальный бронированный автомобиль СБА-70К2.

Согласно информации от разработчика, комплекс «Рать» может обнаруживать дроны с эффективной площадью рассеяния (ЭПР) 0,01 кв. м и скоростью до 200 км/ч на расстоянии до 3,5 км. После чего против них может осуществляться направленное подавление на расстоянии до 2,5 км и подавление телекоммуникационных каналов в сфере радиусом 1,5 км. А физическое уничтожение оставшихся БПЛА осуществляется с помощью лазера на расстоянии до 1 км.

В июне 2021 года АО «ЦНИИ «Циклон» сообщило, что они провели успешную демонстрацию работы комплекса «Рать» перед потенциальными заказчиками. Как указывается в сообщении на официальном сайте, в ходе демонстрации была проведена оценка эффективности работы основных подсистем комплекса – в том числе лазерного комплекса поражения; радиолокационной системы обнаружения; системы подавления радиоканалов управления, навигации и связи БПЛА. По итогам этой демонстрации заказчики подтвердили заявленные характеристики комплекса.

НЕЗРЯЧИЕ ШПИОНЫ

Насколько можно судить, многие разрабатываемые в разных странах лазерные комплексы остаются до сих пор абсолютно секретными. Так, у нас в России официальные лица сообщают о разработке новых боевых лазерных комплексов, в том числе для борьбы со множественными БПЛА. Из Китая тоже просачивается информация о новых лазерных комплексах, а временами появляются даже кадры неизвестных лазеров, появляющихся в войсках.

Особенная секретность поддерживается в отношении наиболее мощных лазерных комплексов – например, тех, что предназначены для противодействия разведывательным спутникам противника. Так, в Китае, по данным американской разведки, развернуты лазеры наземного базирования для ослепления и повреждения оптико-электронных систем разведывательных спутников.

Поэтому очень интересными выглядят возможности российского боевого лазерного комплекса «Пересвет», который в последние годы поступил на вооружение Российской армии. Сейчас эти комплексы несут боевое дежурство в позиционных районах пяти ракетных дивизий Ракетных войск стратегического назначения.

РОССИЙСКИЙ «ПЕРЕСВЕТ»

Подавляющая часть информации об этом лазерном комплексе остается засекреченной. Но судя по сведениям, опубликованным в открытых источниках, предположительно комплекс «Пересвет» предназначен для ослепления оптико-электронных систем спутников противника в целях сокрытия передвижения подвижных грунтовых ракетных комплексов с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР).

Что особенно важно – несмотря на достаточно крупные размеры комплекса, он остается мобильным. Боевая машина с лазером и предположительно энергетический модуль с малогабаритной ядерной энергетической установкой размещены на полуприцепах с тягачами «КамАЗ». Остальные элементы комплекса – на шасси грузовых автомобилей «КамАЗ».

Учитывая предполагаемую мощность и мобильность этого лазерного комплекса, «Пересвет» при необходимости можно использовать и для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Ведь если комплекс способен ослеплять ОЭС спутников, то он может эффективно ослепить и ОЭС даже высотных БПЛА.

Угроза со стороны беспилотников значительно подстегнула развитие лазерного оружия, в итоге стали появляться даже комплексы, специально «заточенные» для борьбы с этой угрозой. А для более мощных лазерных комплексов они стали одной из важных целей.

В общей сложности сейчас о разработке и создании собственного лазерного оружия заявлено уже более чем в десятке стран мира. В начавшейся гонке участвуют основные мировые и многие региональные державы, такие как Россия, Китай, США, страны Евросоюза, Израиль, Индия, Иран, КНДР, Турция, Япония и др.

Пока еще многие лазерные комплексы находятся на экспериментальной стадии, но часть из них выходит на войсковые испытания или начинает поступать на вооружение. Таким образом, можно ожидать, что в ближайшем будущем боевые лазеры окончательно займут определенную нишу на поле боя.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.