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ТАСС

ФСБ: Запад накачивает Киев оружием, чтобы удержать гегемонию транснационального капитала

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Директор ФСБ Александр Бортников
Директор ФСБ Александр Бортников.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Александр Бортников указал на то, что "накачка Украины наступательными вооружениями и наемниками с одновременным блокированием здоровых инициатив по мирному урегулированию направлены на создание очередной долгоиграющей зоны военной нестабильности в Центральной и Восточной Азии, на Балканах, Ближнем Востоке и в Африке"

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Запад накачивает Украину оружием и поддерживает конфликт в горячей фазе с целью удержания гегемонии транснационального капитала, базирующегося в Великобритании и США. Об этом на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран - членов СНГ заявил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.

"Замысел англосаксов очевиден: расширить свои возможности влиять на ключевые ресурсы и транзитные регионы мира, удержать гегемонию базирующегося в США и Великобритании транснационального капитала, закамуфлировать его ответственность за текущий глобальный экономический кризис", - сказал он.

Бортников указал на то, что "накачка Украины наступательными вооружениями и наемниками с одновременным блокированием здоровых инициатив по мирному урегулированию направлены на создание очередной долгоиграющей зоны военной нестабильности в Центральной и Восточной Азии, на Балканах, Ближнем Востоке и в Африке". 

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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
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