ФСБ: Запад накачивает Киев оружием, чтобы удержать гегемонию транснационального капитала

Александр Бортников указал на то, что "накачка Украины наступательными вооружениями и наемниками с одновременным блокированием здоровых инициатив по мирному урегулированию направлены на создание очередной долгоиграющей зоны военной нестабильности в Центральной и Восточной Азии, на Балканах, Ближнем Востоке и в Африке"

МИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Запад накачивает Украину оружием и поддерживает конфликт в горячей фазе с целью удержания гегемонии транснационального капитала, базирующегося в Великобритании и США. Об этом на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран - членов СНГ заявил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.

"Замысел англосаксов очевиден: расширить свои возможности влиять на ключевые ресурсы и транзитные регионы мира, удержать гегемонию базирующегося в США и Великобритании транснационального капитала, закамуфлировать его ответственность за текущий глобальный экономический кризис", - сказал он.

Бортников указал на то, что "накачка Украины наступательными вооружениями и наемниками с одновременным блокированием здоровых инициатив по мирному урегулированию направлены на создание очередной долгоиграющей зоны военной нестабильности в Центральной и Восточной Азии, на Балканах, Ближнем Востоке и в Африке".