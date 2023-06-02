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Предназначавшаяся для Украины американская техника из Кувейта оказалась опасной

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Полученная от США 155-мм/39 буксируемая гаубица М777 вооруженных сил Украины ведет огонь в Херсонской области, ноябрь 2022 года
Полученная от США 155-мм/39 буксируемая гаубица М777 вооруженных сил Украины ведет огонь в Херсонской области, ноябрь 2022 года.
Источник изображения: Anadolu

Американская военная техника, хранившаяся на складах в Кувейте и предназначавшаяся для отправки на Украину, не была готова к боевым действиям и могла представлять опасность для операторов. Об этом со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона сообщает Defense News.

В частности, не готовы к бою оказались все шесть гаубиц M777 и 25 из 29 высокомобильных многоцелевых колесных машин M1167. Соответствующее оборудование потребовало ремонта, который увеличил сроки поставок необходимой Украине техники.

Так, во всех шести гаубицах повторно использовалась гидравлическая жидкость с истекшим сроком годности, что недопустимо, поскольку соответствующее вещество со временем разлагается и может спровоцировать «катастрофические последствия и сбои в работе критически важных систем».

В июне 2022 года индийская газета The Economic Times сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с проблемами из-за неумения пользоваться западными вооружениями, в частности — с потерей поставленных США гаубиц M777 из-за контрбатарейной борьбы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Кувейт
США
Украина
Компании
M777
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