Зеленский заявил, что большое число стран готовы передать Киеву истребители

По словам президента Украины, для Киева важно, чтобы главную роль в предоставлении боевых самолетов сыграли США, так как F-16 - это американские истребители

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Большое число стран - союзников Украины готовы передать Киеву свои истребители. Об этом в четверг заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня я услышал мощную поддержку - большое число государств и, что важно, большое число самолетов-истребителей, которые, я уверен, в ближайшее время под лидерством Соединенных Штатов мы объединим и сделаем эту коалицию", - сказал он на пресс-конференции на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдавии.

По словам Зеленского, для Киева важно, чтобы главную роль в предоставлении боевых самолетов сыграли США, так как F-16 - это американские истребители.

Глава Пентагона Ллойд Остин ранее заявил, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских летчиков к применению истребителей F-16. Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских летчиков навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут самолеты F-16 Киеву.

Заместитель главы МИД России Александр Грушко, комментируя намерения союзников США передать Киеву F-16, подчеркнул, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте и Москва учтет это в своих планах.