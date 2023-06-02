Россия снова расколола западное единство

Bloomberg: союзники Украины выступили против нанесения ударов по территории России

У союзников Украины появился новый предмет для разногласий. США и большая часть стран Европы выступили против применения западных вооружений для нанесения ударов по российской территории, сообщает Bloomberg. Стремясь избежать дискуссий, они предпочитают игнорировать этот вопрос.

— США и Европа расходятся во мнениях касательно ударов Киева по территориям за пределами Украины

— Из-за имеющихся разногласий союзники стараются не поднимать этот вопрос, заявил один дипломат

США и их европейские союзники призывают к осторожности, обсуждая наличие у Украины права наносить удары по территории России. Они опасаются, что возможная эскалация приведет к расширению конфликта.

Поддерживающие Киев страны занимают различные позиции в вопросе о том, как отвечать на спецоперацию Москвы, когда территория России все чаще попадает под удар. США публично выступили против совершения подобных нападений.

На этой неделе в Эстонии британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли заявил репортерам, что Украина вправе "применять силу за пределами своих границ, подрывая способность России применять силу на территории самой Украины". Клеверли сказал, что не станет комментировать совершенную во вторник атаку БПЛА на Москву, однако отметил, что "законные военные цели за пределами украинских границ являются составной частью ее самообороны".

Тем не менее другие союзники проявляют больше осторожности. Франция поддерживает право Украины на самооборону, однако заявляет, что ее военную помощь нельзя использовать для нанесения ударов по России. Официальный представитель страны добавил, что, если Киев хочет сделать больше, применяя собственные силы, Париж не вправе диктовать, как вести боевые действия.

Другой европейский дипломат указал, что союзники стараются не обсуждать этот вопрос, так как он вызывает разногласия.

На протяжении нескольких месяцев Россия подвергается незначительным нападениям. Очередной удар был нанесен на этой неделе, когда, согласно заявлению Кремля, Москве удалось сбить пять направленных на город беспилотников, еще три были перехвачены средствами радиоэлектронной борьбы. Мэр столицы сообщил, что во время атаки были повреждены несколько жилых домов, но никто не пострадал.

"Оперативный выбор"

Расположенные вблизи Украины российские регионы в последние недели неоднократно подвергались обстрелам. Так, власти Белгородской области отдали некоторым жителям распоряжение об эвакуации. Более того, атака дрона спровоцировала пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае на юге России, о чем в среду в Telegram-канале сообщил губернатор региона. Он отметил, что пожар был потушен.

"Все, что происходит внутри России, крайне трудно оценивать, — сказал финский министр иностранных дел Пекка Хаависто (Pekka Haavisto), который дал выступление перед встречей со своими коллегами из стран НАТО. — Предпринимает ли эти действия движение сопротивления внутри России, или их осуществляют внешние силы?"

"Когда мы передаем оружие Украине, мы исходим из того, что она будет защищать им собственную территорию <...>. Безусловно, именно в этом состоит цель нашей военной помощи", — добавил чиновник.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с неохотой заговорил о применении западных вооружений для нанесения ударов по России. "Оперативный выбор, как использовать оружие, должны сделать сами украинцы, — сказал во вторник репортерам Столтенберг. — И это трудный выбор".

Координатор совета национальной безопасности США Джон Кирби (John Kirby) сказал, что после передачи Вашингтоном боевой техники украинцам Киев сам должен решать, что с ней делать. "Они дали гарантии, что не станут использовать наше снаряжение для нанесения ударов по России. Но после поставки оно принадлежит им", — заявил Кирби.

Мы не хотим своей техникой поощрять атаки на территории России или создавать для них условия, добавил чиновник.

Заверения Зеленского

В этом месяце Соединенные Штаты дали союзникам разрешение обучать пилотов ВСУ полетам на истребителях F-16. По словам Джо Байдена, Владимир Зеленский заверил его, что Украина не станет отправлять эти самолеты на территорию России.

В прошлом году Латвия первой заявила, что Киев имеет право наносить удары по военным объектам в России, отражая атаки по своей инфраструктуре. "Мы должны позволить украинцам использовать оружие для нанесения ударов по ракетным объектам или аэродромам, с которых проводятся эти эти операции", — сказал тогда министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс (Edgars Rinkevics, ныне занимает пост президента Латвии, — Прим. ИноСМИ).

Лондон в этом месяце дал согласие на поставку Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, чтобы тот с их помощью сдерживал российское наступление. Эта система совместной британско-французской разработки обладает радиусом пуска более 250 километров. Это самая дальнобойная ракета из числа поставленных западными союзниками.

Министр обороны Британии Бен Уоллес (Ben Wallace) сказал, что ракеты Storm Shadow, которые обычно запускают с самолетов, будут применяться для отражения наступления российских войск "на суверенной территории Украины". Лондон заверили, что эти снаряды не будут использоваться для нанесения ударов по целям внутри России, сообщил информированный источник.

Вместе с тем Соединенные Штаты воздерживаются от поставок Украине армейских тактических ракетных комплексов ATACMS, потому что они позволят поражать цели в глубине территории России.

Авторы: Наталья Дроздяк (Natalia Drozdiak), Аня Ниссбаум (Ania Nussbaum), Отт Уммелас (Ott Ummelas)

Свои материалы для статьи предоставили Иэйн Марлоу (Iain Marlow), Сильвия Уэстолл (Sylvia Westall), Алекс Моралес (Alex Morales) и Дженнифер Джейкобс (Jennifer Jacobs)