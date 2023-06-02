В Испании назвали гуманитарную миссию Запада на Украине фальшивкой

Rebelión: Запад проводит на Украине фальшивую гуманитарную миссию

Представители НАТО заявляют, что с Россией они не воюют, а помощь Украине предоставляют только из гуманитарных соображений, пишет Rebelión. Однако поставки вооружения оборачиваются еще большим количеством смертей, а само оружие потом попадает на черный рынок.

Западные страны, объединенные в Организацию Североатлантического договора (НАТО) во главе с США, и азиатские государства – партнеры, такие как Япония, продолжают поставлять Украине оружие: танки, ракеты, системы противовоздушной обороны и даже самолеты, за штурвалом которых, по предположениям, сидят пилоты альянса.

Больше всего вооружений предоставили в первую очередь США, Великобритания, Германия, Канада, Польша, Норвегия, Франция, Япония и, в меньшей степени, Испания и страны Балтии. Всего в этом принимает участие 28 из 31 страны НАТО, а сумма европейских вложений превышает 70 миллиардов евро. Объем прямой помощи, предоставляемой демократическим правительством Джо Байдена, активно растет и уже достиг 75 миллиардов долларов. Это значительно больше ВВП Кипра и Исландии и сопоставимо с ВВП Эстонии и Литвы. К этой цифре следует добавить те 45 миллиардов долларов, которые конгресс США в декабре 2022 года выделил в качестве военной поддержки, и еще миллиарды, предназначенные для дестабилизации России и ее союзников.

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По мнению руководства НАТО, альянс с Россией не воюет, а помощь осуществляет лишь "по гуманитарным причинам". "Ни НАТО, ни ее союзники не являются участниками конфликта. Как члены НАТО мы просто оказываем поддержку Украине. Украина обороняется, и мы должны понимать, что речь идет о вооружённом конфликте", – заявил генеральный секретарь альянса норвежец Йенс Столтенберг. Эта помощь позволяет странам НАТО развивать собственную военную промышленность, стимулирует их экономику и обеспечивает сотни тысяч военных альянса.

Эти условия означают, что любая возможность перемирия отвергается не Украиной, – она просто повторяет то, что ей навязывает Брюссель, – а альянсом, на глазах у которого каждый заказ на поставку оружия оплачивается ценой кровавой бойни. Число погибших украинских войск уже превысило 100 тысяч человек, согласно информации, поступившей от председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли. Эта цифра выросла до 150 тысяч, а крестные отцы киевского правительства так и не начали беспокоиться. В любом случае, погибают не их граждане – такова идея кровавой стратегии государств-членов НАТО.

Представители альянса координируют материально-техническое обеспечение, предоставляют спутниковую информацию, выполняют запросы агонизирующей украинской армии на вооружение и технику (поставляют сверхмощное оружие, танки, бронетехнику, ракетные комплексы типа Patriot – один из которых уже уничтожен российскими ракетами). Кроме того, они поддерживают работу по обновлению средств оперативного управления ВСУ, а это уже подразумевает непосредственное участие офицеров НАТО в ходе боевых действий. Они занимаются сбором и обработкой разведывательной информации и участвуют в принятии стратегических решений. В то же время Североатлантический альянс в рамках так называемой "комплексной помощи" поставляет Украине нелетальное оружие: системы спутниковой связи, средства электронного противодействия беспилотникам, инженерное оборудование и наплавные сооружения, горюче-смазочные материалы, медикаменты, транспортные и пожарные машины. Все пригодится в борьбе НАТО против России – именно они тут настоящие противники.

Кроме того, существует поддержка со стороны различных целевых фондов. Это как раз касается кражи российских активов в западных финансовых учреждениях для передачи коррумпированному правительству Зеленского. Всего за месяц до начала российской военной операции Европа заявила об Украине как об очень коррумпированном государстве. Спустя год такие обвинения участились, и даже американские правительственные СМИ, такие как CNN, сообщили в январе 2023 года, что "Зеленский проводит чистку правительства посредством увольнений на фоне растущего коррупционного скандала". А испанское издание Piblico в тот же день заявило: "Коррупция омрачает правительство Зеленского и бросает тень на помощь Украине. Несколько коррупционных скандалов заставили украинского президента начать чистку в правительстве, чтобы попытаться развеять тени, нависшие над распределением помощи, которую Запад предоставляет для борьбы против России. Эти изменения в администрации стали самыми масштабными с начала конфликта. Они показывают масштабы коррупции в стране, ведь даже военный конфликт не уменьшил стремления к незаконному обогащению в самом сердце украинских правительственных институтов".

Отчет, опубликованный организацией Transparency International, определяет Украину как самую коррумпированную страну в Европе – она ​​занимает 122 место из 180 стран. Это усугубляется очень высоким уровнем взяточничества в торговле оружием и продуктами питания, а также абсолютно разобщенным обществом. Все это делает невозможной мечту Зеленского о выполнении обязательств и вступлении в Евросоюз. Что касается незаконного оборота оружия, поставленного Западом на Украину, то его можно найти на черных рынках, откуда оно попадает в африканские страны, к преступным организациям и даже некоторые европейские государства, например, Албанию – здесь среди прочего открыто продаются автоматы, ракеты и оборудование для наблюдения. Шведские СМИ предупреждают, что "контрабандисты во втором по величине городе страны, Гетеборге, получают запросы на покупку оружия на Украине для последующей перепродажи преступным группировкам". Помимо этого, европейские страны должны готовиться к всплеску контрабанды оружия после окончания конфликта, а также к тому, что оружие с черного рынка может оказаться в криминальном мире, предупредил Нильс Дюке (Nils Duquet), эксперт по международной контрабанде оружия из Фламандского института исследований проблем мира в Брюсселе.

К этой картине смерти, коррупции, торговли оружием и формирования несостоявшегося государства можно добавить решение НАТО обучать ультранационалистически настроенных киевских солдат в рамках так называемой Миссии военной помощи Украине, которую осуществляет Европейский союз. ЕС разработал план по подготовке 30 тысяч украинских экстремистов, входящих в неонацистские батальоны. Эти отряды смогут влиять на судьбу Киева в русле идеологии, которая в дальнейшем затронет и саму Западную Европу по мере формирования неонацистского государства. В России неоднократно предупреждали, что западное оружие на территории Украины, в том числе зенитные и противотанковые ракетные комплексы, окажется в руках коррумпированного правительства и военных, а потом распространится по всему миру.

Оружие и экстремистский опыт, которые уже дают о себе знать в других региональных конфликтах, оказываются в распоряжении организованной преступности, террористов и экстремистов даже в Европе, в "цветущем саду", как выразился в свое время Жозеп Боррель, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности. Западу следует извлечь уроки из своего негативного опыта в Афганистане, Ираке и Ливии. В тех странах от несет ответственность не только за миллионы смертей, но и за формирование террористических групп, оборот миллионов единиц оружия и усиление глобальной нестабильности, что в целом представляет собой фальшивую гуманитарную миссию.

Автор статьи: Пабло Хофре Леаль (Pablo Jofré Leal)